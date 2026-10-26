Муниципальные служащие освоили инструменты бережливого производства, чтобы помогать местному бизнесу

26 октября 2026, 11:25, ИА Амител

Семинар в Поспелихинском районе / Фото: Алтайский центр кластерного развития

В Поспелихинском районе Алтайского края специалистам администрации предложили на время сменить привычные обязанности и попробовать себя в роли сборщиков электрических вилок. Такую практику включили в семинар "Бережливое производство — на службе муниципалитета", который прошел по инициативе регионального Минэкономразвития и Алтайского центра кластерного развития. Встречу организовали в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Собрать вилку и не потерять время

За учебный стол сели специалисты разных подразделений муниципальной администрации. К ним присоединился представитель компании, которая потенциально может стать участником федерального проекта.

Первую часть семинара посвятили теории. Слушателям объяснили, как находить слабые места в рабочих процессах, избегать лишних действий и эффективнее расходовать ресурсы.

Затем началась деловая игра. Участникам предстояло собирать штепсельные вилки и одновременно организовать работу так, чтобы тратить меньше времени и сил.

С каждым новым раундом специалисты пробовали разные инструменты: систему 5С, картирование потока, балансировку и выравнивание процессов. Они меняли порядок действий, по-новому обустраивали рабочие места, распределяли ресурсы и корректировали планы.

В результате команда достигла показателей, которые требовались по условиям игры. Участники убедились на практике, что даже небольшие перемены в организации труда помогают добиться результата.

От практики — к помощи бизнесу

Заместитель начальника управления инноваций и перспективных проектов, начальник отдела развития индустриального партнерства Александр Косарев считает, что такой опыт пригодится сотрудникам администраций при общении с предпринимателями.

"Привлечение специалистов муниципальных образований к реализации федерального проекта "Производительность труда" через обучение — очень важный шаг. В ходе тренингов они на практике убедились в эффективности инструментов бережливого производства. Теперь, консультируя бизнес, муниципальные служащие могут не просто приглашать в проект "Производительность труда", а предметно объяснять его выгоды, опираясь на принципы бережливого производства", — рассказал Александр Косарев.

Полученные знания чиновники смогут применять и в повседневной работе. В будущем такой формат хотят распространить и на другие районы Алтайского края.

Меньше потерь — больше пользы

Бережливое производство помогает предприятиям находить и устранять все, что мешает работать эффективно. Главная идея — постоянно улучшать процессы, не расходовать ресурсы напрасно и создавать больше ценности для клиента.

Узнать подробнее об этом подходе и подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.