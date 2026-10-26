Работа под напряжением. Зачем алтайских чиновников учили собирать штепсельные вилки
Муниципальные служащие освоили инструменты бережливого производства, чтобы помогать местному бизнесу
26 октября 2026, 11:25, ИА Амител
В Поспелихинском районе Алтайского края специалистам администрации предложили на время сменить привычные обязанности и попробовать себя в роли сборщиков электрических вилок. Такую практику включили в семинар "Бережливое производство — на службе муниципалитета", который прошел по инициативе регионального Минэкономразвития и Алтайского центра кластерного развития. Встречу организовали в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Собрать вилку и не потерять время
За учебный стол сели специалисты разных подразделений муниципальной администрации. К ним присоединился представитель компании, которая потенциально может стать участником федерального проекта.
Первую часть семинара посвятили теории. Слушателям объяснили, как находить слабые места в рабочих процессах, избегать лишних действий и эффективнее расходовать ресурсы.
Затем началась деловая игра. Участникам предстояло собирать штепсельные вилки и одновременно организовать работу так, чтобы тратить меньше времени и сил.
С каждым новым раундом специалисты пробовали разные инструменты: систему 5С, картирование потока, балансировку и выравнивание процессов. Они меняли порядок действий, по-новому обустраивали рабочие места, распределяли ресурсы и корректировали планы.
В результате команда достигла показателей, которые требовались по условиям игры. Участники убедились на практике, что даже небольшие перемены в организации труда помогают добиться результата.
От практики — к помощи бизнесу
Заместитель начальника управления инноваций и перспективных проектов, начальник отдела развития индустриального партнерства Александр Косарев считает, что такой опыт пригодится сотрудникам администраций при общении с предпринимателями.
"Привлечение специалистов муниципальных образований к реализации федерального проекта "Производительность труда" через обучение — очень важный шаг. В ходе тренингов они на практике убедились в эффективности инструментов бережливого производства. Теперь, консультируя бизнес, муниципальные служащие могут не просто приглашать в проект "Производительность труда", а предметно объяснять его выгоды, опираясь на принципы бережливого производства", — рассказал Александр Косарев.
Полученные знания чиновники смогут применять и в повседневной работе. В будущем такой формат хотят распространить и на другие районы Алтайского края.
Меньше потерь — больше пользы
Бережливое производство помогает предприятиям находить и устранять все, что мешает работать эффективно. Главная идея — постоянно улучшать процессы, не расходовать ресурсы напрасно и создавать больше ценности для клиента.
Узнать подробнее об этом подходе и подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.
Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.
11:38:50 26-10-2026
Муниципальный служащий вымирает как мамонт, нищенские зарплаты, дурацкие требования, а теперь и сокращение по всем районам на 15 процентов, уже давно ощущается сильный кадровый голод, достойные люди просто не хотят работать в этих условиях на такую зарплату, а теперь ещё и сокращение, в то время когда инфляция зашкаливает, все идёт к тому что если у муниципального служащего слюни не текут по подбородку и о он не мычит, то уже хорошо.
12:12:38 26-10-2026
Чиновникам так же нужно учиться шить варежки и вязать носки. На зоне пригодится.
13:13:26 26-10-2026
Ну чиновники и муниципальные служащие это несколько разное. МС это просто исполнители того, что придумали чиновники.
А вообще в Северной корее, если мне не изменяет память, чиновники всех уровней обязаны по месяцу в год отработать в колхозах, на фабриках и т.п. на низших должностях, что бы не отрывались от реальности и на себе ощущали последствия своих решений.
16:00:00 26-10-2026
Гость (13:13:26 26-10-2026) Ну чиновники и муниципальные служащие это несколько разное. ...
В СССР это называлось "вывезти на сбор урожая". Как следствие нехватки сельскохозяйственных мощностей
18:19:33 26-10-2026
что бы не отрывались от реальности и на себе ощущали последствия своих решений==== Для этого нужна обратная связь.А её сегодня-увы и ах.
08:50:11 27-10-2026
Торопились штепсель собирать )