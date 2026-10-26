Для запуска рейсов нужно завершить ряд организационных процедур

26 октября 2026, 11:00, ИА Амител

Туроператор, самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Посол России в Алжире Алексей Соломатин в интервью РИА Новости сообщил, что прямые рейсы между странами могут возобновить в начале 2027 года, после завершения всех организационных процедур.

Дипломат выразил надежду на прогресс в этом направлении и отметил, что российские компетентные органы готовы оказать полное содействие. Одна из текущих задач — оформление присутствия представителей алжирской авиакомпании Air Algerie в Москве. Этот процесс требует времени, поэтому запуск рейсов возможен только после урегулирования всех формальностей.

Российская сторона заинтересована в восстановлении прямого авиасообщения. Особенно это актуально для алжирских студентов, которые учатся в российских вузах: благодаря прямым рейсам время в пути из столицы Алжира в Москву сократится с 10–12 часов до пяти.

Ранее национальный перевозчик Алжира выполнял три рейса в неделю в Москву, но в начале апреля полеты приостановили, а билеты перестали продавать.