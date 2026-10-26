Прямое авиасообщение России и Алжира может вернуться в начале 2027 года
Для запуска рейсов нужно завершить ряд организационных процедур
26 октября 2026, 11:00, ИА Амител
Посол России в Алжире Алексей Соломатин в интервью РИА Новости сообщил, что прямые рейсы между странами могут возобновить в начале 2027 года, после завершения всех организационных процедур.
Дипломат выразил надежду на прогресс в этом направлении и отметил, что российские компетентные органы готовы оказать полное содействие. Одна из текущих задач — оформление присутствия представителей алжирской авиакомпании Air Algerie в Москве. Этот процесс требует времени, поэтому запуск рейсов возможен только после урегулирования всех формальностей.
Российская сторона заинтересована в восстановлении прямого авиасообщения. Особенно это актуально для алжирских студентов, которые учатся в российских вузах: благодаря прямым рейсам время в пути из столицы Алжира в Москву сократится с 10–12 часов до пяти.
Ранее национальный перевозчик Алжира выполнял три рейса в неделю в Москву, но в начале апреля полеты приостановили, а билеты перестали продавать.
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