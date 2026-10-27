ФНС формирует уведомление на основе данных Росреестра и ГИБДД, платеж можно внести через личный кабинет ФНС, "Госуслуги", банк или по квитанции

27 октября 2026, 13:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

До 1 декабря россияне должны уплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Фаст, возглавляющая региональное отделение Ассоциации юристов России в Нижнем Новгороде.

"Налог на имущество физических лиц платят собственники квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест. Земельный налог платят владельцы участков: дачных, садовых и под индивидуальное жилье", — рассказала Фаст.

Владельцы зарегистрированных транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, лодки и другую технику, обязаны уплатить транспортный налог.

Фаст рекомендовала внимательно проверять в полученном уведомлении кадастровую стоимость, площадь имущества и наличие льгот.

"В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Налоговое уведомление придет не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты начислений. Обычно рассылка начинается с сентября. Уплатить всю сумму налога нужно до 1 декабря, после этого будут начисляться пени", — отметила юрист.

В разделе "Доходы и налоги" на портале "Госуслуги" можно в любое время отказаться от получения налоговых уведомлений. После этого они будут направляться исключительно в личный кабинет на сайте ФНС или приходить заказным письмом по почтовому адресу, заключила эксперт.

Ранее эксперт объяснила, какие налоги могут не платить пенсионеры в России.