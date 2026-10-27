За январь — сентябрь продажи на внутреннем рынке выросли всего на 3%

27 октября 2026, 15:01, ИА Амител

Трактор / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Согласно данным "Росспецмаша", продажи сельхозтехники в России могут снизиться на 5–15% по итогам года. В первой половине 2026-го наблюдался рост, однако затем он прекратился, и за девять месяцев темпы продаж значительно замедлились, как отмечает "Коммерсантъ".

"За январь — сентябрь продажи на внутреннем рынке выросли всего на 3%, до 120,7 млрд рублей, тогда как в первом полугодии рост составлял 11,2%. Экспорт увеличился на 9,3%, до 14,1 млрд рублей. Лучше всего шли зерноуборочные комбайны (+33,4%, до 2,09 тыс. штук) и жатки (+12%, до 1,97 тыс. штук), тракторы прибавили 2,7% (2,02 тыс. штук). Отгрузки кормоуборочных комбайнов, плугов, культиваторов, борон, сеялок и косилок сократились", — пишет издание.

Сентябрь стал особенно неудачным месяцем для рынка сельскохозяйственной техники. Продажи зерноуборочных комбайнов сократились на 65,3%, достигнув всего 41 единицы, а тракторов — на 30%, до 182 единиц.

Глава ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подчеркивает, что начало 2025 года было сложным из-за высоких процентных ставок и увеличения утилизационного сбора. Однако ситуация улучшилась благодаря программе льготного лизинга от "Дом.РФ", что позволило поднять уровень сравнения. На данный момент, по словам Алтынова, продажи остановились. Снижение цен на зерно на внутреннем рынке ниже себестоимости не стимулирует сельхозпроизводителей к инвестициям.

Представитель технического холдинга "ЭкоНива" также указывает на спад на рынке сельхозтехники. По его мнению, при благоприятном сценарии продажи компании в натуральном выражении останутся на уровне 2026 года.

"Поддержку рынку окажут животноводы и птицеводы, а также производители сахарной свеклы и масличных, которые в отличие от производителей зерна не столь существенно сократили инвестиционные программы в части обновления машинного парка",— говорят в компании.

Алтынов ждет сокращения рынка сельхозтехники по итогам года на 10–15%.

"У многих дилеров в конце года наступает срок возврата кредитов, и если договориться с банками об изменении условий не удастся, последствия могут быть тяжелыми. Начало 2027 года для рынка сельхозтехники также будет очень слабым, если ситуация с экспортом зерна и ценами не улучшится", — заключил он.

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