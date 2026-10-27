За победу боролись более 100 спортсменов из пяти регионов России

27 октября 2026, 14:50, ИА Амител

Всероссийский турнир по фехтованию "Кубок Владимира Феоктистова" / Фото: Виталий Дворянкин / "Алтайский спорт"

В Барнауле 24 и 25 октября прошел 22-й Всероссийский турнир по фехтованию "Кубок Владимира Феоктистова". На площадке спорткомплекса "Виктория" встретились более 100 саблистов из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Омской областей.

В мужском личном первенстве победу одержал представитель Алтайского края Кирилл Шаповалов, обыгравший в финале земляка Степана Васильева. Среди женщин лучшей стала новосибирская спортсменка Евгения Карболина, которая выиграла турнир уже в восьмой раз. В командных соревнованиях алтайские фехтовальщицы завоевали бронзу.

Как проходили напряженные поединки и какие эмоции переживали спортсмены — смотрите в фоторепортаже "Алтайского спорта".