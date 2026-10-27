Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина объединил коллективы из Алтайского края, Республики Алтай, Казахстана и других регионов

27 октября 2026, 13:30, ИА Амител

Десятый фестиваль "Исток" / Фото: министерство культуры Алтайского края

С 24 по 26 октября в селе Быстрый Исток прошел юбилейный, X Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина "Исток". На участие поступило более 110 заявок, а в очном этапе выступили свыше 200 юных артистов. В течение трех дней дети показывали спектакли, читали художественные произведения, исполняли актерские песни и участвовали в мастер-классах. О том, чем учат начинающих артистов, читайте в материале amic.ru.

Десять лет на родине Валерия Золотухина

Фестиваль "Исток" впервые прошел в 2015 году. Провести его давно мечтал народный артист России Валерий Золотухин, но воплотить мечту известного артиста смогли только после его смерти. Фестиваль проводят при поддержке правительства Алтайского края.

Об этом напомнил заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. По его словам, в создании проекта участвовали близкие к артисту люди, представители региональных учреждений культуры и театрального сообщества. Среди них — Виталий Кирьянов, Наталья Качанова, Елена Копнева и Елена Шангина.

"Благодаря всем этим людям фестиваль жив, он продолжается из года в год", — отметил Алексей Бочаров.

По мнению заместителя министра, особая ценность "Истока" заключается в том, что он проходит не в краевой столице, а в месте, с которым была связана жизнь Валерия Золотухина. Именно сюда артист возвращался, черпал силы и сохранял связь с родными местами.

Обращаясь к юным участникам, Алексей Бочаров пожелал им не забывать свои корни, даже если в будущем они добьются больших успехов в творчестве.

"Чтобы вы всегда возвращались к своей родине, всегда возвращались к своим истокам, потому что в этом наша сила", — сказал он.

Член жюри фестиваля, профессор кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК Елена Шангина также заявила о важности проекта "Истоки" для сохранения памяти об артисте. По ее словам, в Алтайском крае проходят три фестиваля, посвященных Валерию Золотухину, и каждый из них помогает знакомить новые поколения с его наследием.

"Поддержка детских театральных коллективов важна не только для искусства, но и для воспитания", — уверена Елена Шангина.

Спектакли, художественное чтение и актерская песня

В юбилейном фестивале участвовали коллективы из Барнаула, Бийского и Павловского районов, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Республики Алтай и Казахстана.

Юные артисты представили работы в трех номинациях: "Театральная работа", "Художественное чтение" и "Актерское пение". В программу вошли постановки по произведениям Корнея Чуковского, Ханса Кристиана Андерсена, Александра Волкова, Василия Шукшина и самого Валерия Золотухина. Третий год подряд в рамках фестиваля также работала выставка детских рисунков.

Помимо выступлений, для участников подготовили творческие встречи с актрисой Московского художественного академического театра имени Максима Горького Ириной Линдт и актером театра "Современник" Иваном Золотухиным — сыном Валерия Сергеевича. Он высоко оценил работу юных актеров.

Иван Золотухин впервые приехал в Быстрый Исток в 14 лет и с тех пор любит прилетать на родину отца. По словам Золотухина-младшего, он не знал, чего ожидать от нынешнего фестиваля, но остался приятно удивлен уровнем постановок и работой педагогов.

"Многое из того, что я здесь увидел, мне понравилось. Во многом я бы даже хотел сыграть вместе с ребятами", — признался актер.

Он отметил, что оценивать выступления со стороны проще, чем выходить на сцену самому. Поэтому при обсуждении работ жюри старалось учитывать возраст участников, их волнение и то, что для многих из них театральный путь только начинается. Особенно важно, по мнению Золотухина, сохранить в детском творчестве непосредственность и смелость.

"Я могу пожелать только не терять детский наив. Дети очень верят в то, что они делают, и иногда у них получается выступать на уровне профессиональных артистов", — поделился актер.

Подросткам, которые задумываются о театральной профессии, он посоветовал серьезно оценить свой выбор. Актерская работа требует большой отдачи, постоянных репетиций и готовности к нестабильности. Успех приходит не ко всем и не всегда быстро.

"Если да, то только вперед, к успеху", — напутствовал Золотухин тех, кто готов связать жизнь со сценой.

Сам актер продолжает активно работать. В этом году он вошел в труппу театра "Современник", где в новом сезоне готовится к четырем премьерам — двум на большой и двум на малой сцене. Кроме того, он участвует в съемках и телевизионных проектах.

Итоги фестиваля

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, фестиваль "Исток" с каждым годом позволяет юным талантливым детям со всего региона познакомиться с опытными артистами и педагогами. Десятый фестиваль "Исток" завершился 26 октября. Участников ждали дипломы и призы.

Главные награды юбилейного "Истока":

— гран-при "Лучший спектакль" — образцовый театр юного актера "Хамелеон", Барнаул;

— гран-при "Художественное слово" — Матвей Божайкин, театр-студия "АЗ-АРТ", Новоалтайск;

— гран-при "Вокальное творчество" — Ангелина Суворова, творческая мастерская "От и до", Республика Алтай;

— лучшая женская роль — Анжелика Аникеева, театр-студия "Главные роли", Барнаул;

— лучшая мужская роль — Александр Водопьянов, театр "Хамелеон", Барнаул.

Специального приза за бережное обращение к литературному наследию Валерия Золотухина удостоился учебный театр "Лукоморье" из Павловского района.

В рамках церемонии также вручили награды Министерства культуры Алтайского края и призы зрительских симпатий.