В действиях Запада прослеживается как отработка бюджетов, так и подготовка к вводу войск на Украину

27 октября 2026, 14:41, ИА Амител

Солдаты в поле / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI /

Набирающая силу в ряде стран Европы кампания по подготовке к войне с Россией имеет несколько составляющих. Она включает реальные приготовления к боевым действиям, отработку бюджетов силовых ведомств и прогрессирующую социальную шизофрению Запада, заявил amic.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее о подготовке немецкого командования специальных операций (KSK) к возможной войне с Россией сообщило германское издание Das Bild.

"Мы ориентируемся на противника в лице России", — рассказал изданию глава командования Андреас Кюне.

Он сообщил, что ранее учения этого подразделения продолжались около трех дней, однако сейчас его бойцы проходят гораздо более длительную подготовку в полевых условиях. По его словам, в ходе маневров отрабатываются навыки противодействовать танкам, артиллерии, дронам, средствам радиоэлектронной борьбы. Наряду с этим военнослужащие KSK готовятся действовать в условиях экстремальных холодов, пишет издание.

Идет подготовка к будущему военному конфликту и в других европейских государствах. Британский министр обороны Уэс Стритинг призвал сограждан иметь трехсуточный запас продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости на случай стихийных бедствий и кибератак, сообщает "Би-Би-Си". В этот перечень также включены фонарики, аптечки, спальные мешки и FM-радиоприемники.

Более того, 22 октября правительство Британии запустило большую информационную кампанию под названием Be Ready ("Будь готов"), целью которой стала подготовка жителей к возможному военному конфликту.

Мнение эксперта

"Западные страны уже сильно влезли в украинский конфликт, учитывая, что запуск дронов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и другим нашим территориям явно осуществляется с территории стран НАТО. Поэтому они отрабатывают сейчас возможный ввод войск на Украину. К тому же военные бюджеты растут, денег предприятиям ВПК выделяется все больше", - рассказал Василий Дандыкин.

Наряду с этим в действиях некоторых европейцев присутствует явная военно-политическая шизофрения, замечает Дандыкин:

"Помимо игнорирования очевидного ядерного ответа с нашей стороны, здесь имеет место явное противоречие интересам некоторых стран. Та же Германия почему-то следует в русле британской политики, несмотря на явное противоречие интересов этих стран, что уже не раз демонстрировала история".

По словам собеседника, нагнетанием обстановки европейские политики стремятся отвлечь население своих стран от растущих внутренних проблем.

"Тамошним элитам нужно найти виновного в этих трудностях, и они указывают на русских, как это уже не раз случалось в истории. Именно неспособность элит разрешить трудности, по большому счету, направляет немецкий спецназ в Норвегию обучаться действовать в условиях сильных холодов. Пригодятся ли им эти навыки в реальности – сказать сложно. В истории не раз бывало, что до обрыва оставалось два шага и удавалось все же избежать катастрофы. Посмотрим, как будет на сей раз. Но я думаю, для нас подобная ситуация – фактически вечный вызов", - заключил военный эксперт.

Ранее в Белоруссии сообщили об открытой подготовке Запада к войне. Якобы западные страны готовятся начать войну в 2030 году, заявил госсекретарь Совбеза республики.