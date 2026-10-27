"Прогрессирующая шизофрения". Военный эксперт оценил подготовку Европы к войне с Россией
В действиях Запада прослеживается как отработка бюджетов, так и подготовка к вводу войск на Украину
27 октября 2026, 14:41, ИА Амител
Набирающая силу в ряде стран Европы кампания по подготовке к войне с Россией имеет несколько составляющих. Она включает реальные приготовления к боевым действиям, отработку бюджетов силовых ведомств и прогрессирующую социальную шизофрению Запада, заявил amic.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее о подготовке немецкого командования специальных операций (KSK) к возможной войне с Россией сообщило германское издание Das Bild.
"Мы ориентируемся на противника в лице России", — рассказал изданию глава командования Андреас Кюне.
Он сообщил, что ранее учения этого подразделения продолжались около трех дней, однако сейчас его бойцы проходят гораздо более длительную подготовку в полевых условиях. По его словам, в ходе маневров отрабатываются навыки противодействовать танкам, артиллерии, дронам, средствам радиоэлектронной борьбы. Наряду с этим военнослужащие KSK готовятся действовать в условиях экстремальных холодов, пишет издание.
Идет подготовка к будущему военному конфликту и в других европейских государствах. Британский министр обороны Уэс Стритинг призвал сограждан иметь трехсуточный запас продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости на случай стихийных бедствий и кибератак, сообщает "Би-Би-Си". В этот перечень также включены фонарики, аптечки, спальные мешки и FM-радиоприемники.
Более того, 22 октября правительство Британии запустило большую информационную кампанию под названием Be Ready ("Будь готов"), целью которой стала подготовка жителей к возможному военному конфликту.
Мнение эксперта
"Западные страны уже сильно влезли в украинский конфликт, учитывая, что запуск дронов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и другим нашим территориям явно осуществляется с территории стран НАТО. Поэтому они отрабатывают сейчас возможный ввод войск на Украину. К тому же военные бюджеты растут, денег предприятиям ВПК выделяется все больше", - рассказал Василий Дандыкин.
Наряду с этим в действиях некоторых европейцев присутствует явная военно-политическая шизофрения, замечает Дандыкин:
"Помимо игнорирования очевидного ядерного ответа с нашей стороны, здесь имеет место явное противоречие интересам некоторых стран. Та же Германия почему-то следует в русле британской политики, несмотря на явное противоречие интересов этих стран, что уже не раз демонстрировала история".
По словам собеседника, нагнетанием обстановки европейские политики стремятся отвлечь население своих стран от растущих внутренних проблем.
"Тамошним элитам нужно найти виновного в этих трудностях, и они указывают на русских, как это уже не раз случалось в истории. Именно неспособность элит разрешить трудности, по большому счету, направляет немецкий спецназ в Норвегию обучаться действовать в условиях сильных холодов. Пригодятся ли им эти навыки в реальности – сказать сложно. В истории не раз бывало, что до обрыва оставалось два шага и удавалось все же избежать катастрофы. Посмотрим, как будет на сей раз. Но я думаю, для нас подобная ситуация – фактически вечный вызов", - заключил военный эксперт.
Ранее в Белоруссии сообщили об открытой подготовке Запада к войне. Якобы западные страны готовятся начать войну в 2030 году, заявил госсекретарь Совбеза республики.
14:45:26 27-10-2026
Пролив Ла-Манш идеален для испытания "Посейдона". Смоет всё лишнее и ненужное.
15:13:35 27-10-2026
Гость (14:45:26 27-10-2026) Пролив Ла-Манш идеален для испытания "Посейдона". Смоет всё ... экий вы боевой.
а ничего что в Европе есть ядерные страны?
15:40:32 27-10-2026
Мусик (15:13:35 27-10-2026) экий вы боевой.а ничего что в Европе есть ядерные страны... и что? Все будут сидеть, как мыши под веником. Никто не станет впрягаться за Карлу. Наоборот, все обрадуются. Свежий пример про США, европв даже аэродромы для заправки самолетов побоялась предоставить амерам.
15:02:42 27-10-2026
... иногда мне кажется , что после Ковидлы, люди начали массово сходить с ума ...
Ну там ... у этих ... в гейропе ...
15:14:11 27-10-2026
на фото просто идеальная групповая цель
так нынче уже никто не передвигается
15:30:32 27-10-2026
Гость (15:14:11 27-10-2026) на фото просто идеальная групповая цельтак нынче уже ник... Глазоньки умойте, а то не успели проснуться и сразу в интернет. Там нет фото. Там изображение сгенерированое ИИ.
16:39:19 27-10-2026
Гость (15:30:32 27-10-2026) Глазоньки умойте, а то не успели проснуться и сразу в интерн...
ИИ в дальнейшем учтёт это упущение...
15:23:20 27-10-2026
А что эксперт говорит про налеты беспилотников на Омск? тоже со стран НАТО? Или до сих пор загадка. А то лень читать всех этих экспертов
16:11:34 27-10-2026
Какие все боевые на диване. А мирно жить не пробовали? Что-то полезное сделать, мусор убрать у дома или дерево посадить. Лишь бы крушить и ломать всё вокруг.
Нищее население при огромных богатствах на огромной территории. Вам земли мало? Гектары берите и картошку для себя садите.
21:38:54 27-10-2026
гость (16:11:34 27-10-2026) Какие все боевые на диване. А мирно жить не пробовали? Что-т... Ты для начала прочитай статью, к которой пишешь комменты)))) О подготовке к войне с Россией заявляют именно британцы, а не наоборот. Их население обнищало, работать не хотят, привыкли грабить и жить на ворованное. Но колонии отбились от рук, теперь англичане разевают роток на природные ресурсы РФ и это серьёзно, к сожалению. Тут тебя картошка с гектаров не спасёт, и твоя дружба им на фиг не нужна..
22:35:43 27-10-2026
гость (16:11:34 27-10-2026) Какие все боевые на диване. А мирно жить не пробовали? Что-т... Явный ЦИПСОШНИК шароварный. Эту песню они поют все годы "незалежности". Кто начал крушить и ломать? Кто начал бомбить Донбасс и глумиться "домбить бамбас"? Не вы? Это вам, кастрюлям земли мало, вы залезли на русскую землю и карты рисуете с землями Курской, Краснодарской, Ростовской областей якобы вашей землей. Не надейся, бандеровец, застроим все разрушенные вами города, все восстановим, искореним укрофашизм вкупе с вашими западными хозяевами. И будем жить мирно, как всегда русские и жили. Пока нас не доставали такие, как ты и тебе подобные. И всегда будете биты.
02:00:42 28-10-2026
гость (16:11:34 27-10-2026) Какие все боевые на диване. А мирно жить не пробовали? Что-т... Это у кому обращение? К европейцам, которые в своем шизофреническом порыве готовятся к войне с Россией?
18:55:37 28-10-2026
Гость (02:00:42 28-10-2026) Это у кому обращение? К европейцам, которые в своем шизофрен... Ну и какая европейская нацистская пакость минусует?
16:14:45 27-10-2026
Нет у нас друзей в мире. Да и врагов с предателями внутри страны полно.
16:20:51 27-10-2026
Может взрывы на их территории приведут в порядок мысли тамошних элит?К примеру хуситы очень не любят ни Запад,ни сша,ни израйль.
19:42:48 27-10-2026
С больной головы на здоровую! Мания преследования! Кругом одни враги и предатели!