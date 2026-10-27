Молитва в тяжелую минуту: кому из святых принято обращаться при онкозаболеваниях
Диагноз "рак" — огромное испытание, и многие ищут духовной опоры: обращаются к святым, ставят свечи, заказывают молебны
27 октября 2026, 14:16, ИА Амител
При онкологических заболеваниях можно обращаться к иконе Божией Матери "Всецарица", сообщил в интервью "Абзацу" Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора . Он подчеркнул, что для людей, борющихся с серьезными болезнями, особенно ценна духовная поддержка.
"Первая и главная заступница — Пресвятая Богородица, перед Ее иконой «Всецарица». Этот образ известен во всем православном мире как источник особой помощи при раковых заболеваниях. Также принято молиться великомученику и целителю Пантелеимону. Святителю Луке Крымскому, который сам был хирургом и прошел через страдания, молятся об успехе операций и о помощи врачам. Святителю Нектарию Эгинскому, известному своей помощью онкобольным", — рассказал Иванов.
Он отметил, что молитва не должна заменять традиционные методы лечения. Иванов подчеркнул, что полный отказ от медицинской помощи в пользу исключительно молитвы является грехом и безответственным поступком. По его словам, для достижения наилучшего результата необходимо совмещать веру и профессиональное лечение.
Ранее в РПЦ перечислили шаги к искуплению любого греха.
14:40:08 27-10-2026
А тот, кто сократил финансирование на онкопомощь - он святой?
14:57:37 27-10-2026
Гость (14:40:08 27-10-2026) А тот, кто сократил финансирование на онкопомощь - он святой... самый что ни на есть.
15:04:04 27-10-2026
Гость (14:40:08 27-10-2026) А тот, кто сократил финансирование на онкопомощь - он святой... не. Он избранный.
15:17:05 27-10-2026
Гость (14:40:08 27-10-2026) А тот, кто сократил финансирование на онкопомощь - он святой... На всё воля божия
15:57:29 27-10-2026
Гость (15:17:05 27-10-2026) На всё воля божия... Чего это вы этого волеизъявителя в божие записали? Тут наоборот, однако
16:52:36 27-10-2026
"Он отметил, что молитва не должна заменять традиционные методы лечения. "
Так, стоп! Он что, не верит в силу молитвы?
19:46:07 27-10-2026
Новый Завет. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 2
5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
09:51:37 28-10-2026
александр (19:46:07 27-10-2026) Новый Завет. Первое послание к Тимофею святого апостола Павл...
Спорят викинг и раввин,
Спор заведомо бесплоден:
- Бог один, и он не Один,
- Один бог - и не один.
И всё же оба в жарком споре,
сошлись на том, что сила в Торе...
00:06:31 28-10-2026
к какому такому святому можно у нас обращаться!?
только к ВВ!...