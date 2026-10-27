Диагноз "рак" — огромное испытание, и многие ищут духовной опоры: обращаются к святым, ставят свечи, заказывают молебны

27 октября 2026, 14:16, ИА Амител

Молитва / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

При онкологических заболеваниях можно обращаться к иконе Божией Матери "Всецарица", сообщил в интервью "Абзацу" Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора . Он подчеркнул, что для людей, борющихся с серьезными болезнями, особенно ценна духовная поддержка.

"Первая и главная заступница — Пресвятая Богородица, перед Ее иконой «Всецарица». Этот образ известен во всем православном мире как источник особой помощи при раковых заболеваниях. Также принято молиться великомученику и целителю Пантелеимону. Святителю Луке Крымскому, который сам был хирургом и прошел через страдания, молятся об успехе операций и о помощи врачам. Святителю Нектарию Эгинскому, известному своей помощью онкобольным", — рассказал Иванов.

Он отметил, что молитва не должна заменять традиционные методы лечения. Иванов подчеркнул, что полный отказ от медицинской помощи в пользу исключительно молитвы является грехом и безответственным поступком. По его словам, для достижения наилучшего результата необходимо совмещать веру и профессиональное лечение.

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