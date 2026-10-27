Следователь по делу Лерчек отрицает причастность к пропаже драгоценностей
Речь идет о ювелирных изделиях и часах известных брендов, общая стоимость которых оценивается в 14,4 млн рублей
27 октября 2026, 14:31, ИА Амител
Следователь, занимавшийся делом блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), осужденной на условный срок, отрицает свою вину в халатности, которая привела к пропаже ювелирных изделий на общую сумму 14,4 миллиона рублей. Драгоценности были изъяты в ходе предварительного следствия по ее делу. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.
"В ходе следственных действий обвиняемый заявил о своей непричастности и опроверг со своей стороны халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), так как по исчезнувшим у Лерчек ювелирным изделиям, по его словам, даже не была проведена их оценочная экспертиза. В этой связи обвиняемый утверждает, что стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь установить тем более невозможно", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возобновили расследование по факту пропажи ювелирных изделий, изъятых у Лерчек в ходе предварительного следствия. Лерчек была приговорена к условному сроку, штрафу и запрету на администрирование сайтов. Обвинение в халатности, которая привела к особо крупному ущербу (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), предъявлено следователю, ранее обвинявшемуся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В рамках дела о халатности фигурируют дорогостоящие часы и браслет известных брендов.
14:39:56 27-10-2026
Легко пришло - легко ушло.
Как вообще могли подумать на следователя? Кристально чистой души человек. Похоже кто-то нагло дискредитирует органы. В зиндан пустозвонов!
Кафылёк, кафылёк, какой кафылёк?
14:56:35 27-10-2026
Я бы то же отрицал - Да какие драгоценности, боже упаси!
15:01:06 27-10-2026
а это он хитро придумал: нету тела - нету дела!
15:21:10 27-10-2026
Ну Чекалиной они уже и не нужны.
15:42:24 27-10-2026
следачка же не совсем безголовая.
думаю, что вещь ушла парой этажей выше.
16:03:03 27-10-2026
Экспроприация, однако...