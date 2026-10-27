Речь идет о ювелирных изделиях и часах известных брендов, общая стоимость которых оценивается в 14,4 млн рублей

27 октября 2026, 14:31, ИА Амител

Драгоценности / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Следователь, занимавшийся делом блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), осужденной на условный срок, отрицает свою вину в халатности, которая привела к пропаже ювелирных изделий на общую сумму 14,4 миллиона рублей. Драгоценности были изъяты в ходе предварительного следствия по ее делу. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

"В ходе следственных действий обвиняемый заявил о своей непричастности и опроверг со своей стороны халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), так как по исчезнувшим у Лерчек ювелирным изделиям, по его словам, даже не была проведена их оценочная экспертиза. В этой связи обвиняемый утверждает, что стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь установить тем более невозможно", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возобновили расследование по факту пропажи ювелирных изделий, изъятых у Лерчек в ходе предварительного следствия. Лерчек была приговорена к условному сроку, штрафу и запрету на администрирование сайтов. Обвинение в халатности, которая привела к особо крупному ущербу (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), предъявлено следователю, ранее обвинявшемуся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В рамках дела о халатности фигурируют дорогостоящие часы и браслет известных брендов.