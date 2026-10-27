По ст. 236 ТК РФ работодатель обязан выплатить проценты за каждый день просрочки — минимум 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы

27 октября 2026, 13:46, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Если работник не получил зарплату в размере 100 тысяч рублей в течение 30 дней, то компенсация за просрочку составит примерно 2800 рублей при условии, что ключевая ставка на протяжении всего этого времени оставалась на уровне 14%. Такой информацией поделился с "Газетой.ru" адвокат Виталий Ревзин.

По его словам, работодатель обязан возместить не только задолженность, но и компенсировать каждый день задержки. Минимальная сумма компенсации составляет 1/150 от ключевой ставки за каждый день просрочки от суммы долга. Начисление компенсации начинается со следующего дня после установленной даты выплаты и продолжается до дня фактического расчета, уточнил адвокат.

"При ставке 14% это примерно 93 рубля в день на каждые 100 тыс. рублей долга. За 90 дней сумма достигнет 8400 рублей. Если ставка менялась, расчет нужно разделить на соответствующие периоды. Работодатель может установить размер выше, но не ниже. Работник также вправе требовать через суд компенсацию морального вреда. Ее размер определяют с учетом обстоятельств, в том числе продолжительности задержки", — подчеркнул Ревзин.

Адвокат рекомендовал направить работодателю письменное требование. Также он посоветовал обратиться в государственную инспекцию труда и прокуратуру. В случае если задолженность не будет погашена, адвокат рекомендовал обратиться в суд. Он отметил, что если зарплата была начислена, но не выплачена, и соблюдены процессуальные условия, то можно получить судебный приказ.

"Следует сохранить трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки и переписку о задолженности. Общий срок обращения в суд за невыплаченными суммами — один год со дня, когда их должны были перечислить", — уточнил Ревзин.

Увольнение не отменяет права на получение денежных средств. Эксперт подчеркнул, что компенсация продолжает начисляться даже после увольнения, в частности, при задержке окончательного расчета и выплаты за неиспользованный отпуск.