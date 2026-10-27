Миронов предложил установить "учительский МРОТ"
Лидер "Справедливой России" настаивает на приравнивании учителей к госслужащим по соцгарантиям и отдельной оплате переработок
27 октября 2026, 14:01, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне гарантированный размер оплаты труда учителя за одну ставку — не ниже средней заработной платы по региону.
Политик настаивает на том, чтобы учителей по уровню социальных и пенсионных гарантий приравняли к государственным служащим. В рамках этой меры предлагается ввести федеральный "учительский МРОТ", который станет минимальной гарантированной выплатой за стандартную ставку.
При этом все дополнительные часы, иные обязанности и переработки, по мнению Миронова, должны оплачиваться отдельно — сверх установленной базовой суммы. Депутат подчеркнул, что особый статус педагога должен подкрепляться не декларациями, а реальными мерами.
Например, достойной оплатой труда, надежными социальными гарантиями и справедливым вознаграждением за дополнительную нагрузку. Напомним, особый статус и общественная значимость профессии учителя были официально закреплены в 2025 году.
14:15:30 27-10-2026
Скажите ему уже, что всё. Выборы прошли. Можно успакоиться.
14:16:49 27-10-2026
Себе пусть установит МРОТ, а учителям нужен нормальный уровень дохода.
15:18:28 27-10-2026
Гость (14:16:49 27-10-2026) Себе пусть установит МРОТ, а учителям нужен нормальный урове... Так всё уже давно придумано, почитайте "майские указы"
15:17:50 27-10-2026
не ниже средней по стране
17:30:12 27-10-2026
Поговорить - не сделать.
Кажется, идет конкурс правильных предложений)