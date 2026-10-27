Лидер "Справедливой России" настаивает на приравнивании учителей к госслужащим по соцгарантиям и отдельной оплате переработок

27 октября 2026, 14:01, ИА Амител

Учитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне гарантированный размер оплаты труда учителя за одну ставку — не ниже средней заработной платы по региону.

Политик настаивает на том, чтобы учителей по уровню социальных и пенсионных гарантий приравняли к государственным служащим. В рамках этой меры предлагается ввести федеральный "учительский МРОТ", который станет минимальной гарантированной выплатой за стандартную ставку.

При этом все дополнительные часы, иные обязанности и переработки, по мнению Миронова, должны оплачиваться отдельно — сверх установленной базовой суммы. Депутат подчеркнул, что особый статус педагога должен подкрепляться не декларациями, а реальными мерами.

Например, достойной оплатой труда, надежными социальными гарантиями и справедливым вознаграждением за дополнительную нагрузку. Напомним, особый статус и общественная значимость профессии учителя были официально закреплены в 2025 году.