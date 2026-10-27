Пробиотики могут поддерживать микрофлору кишечника, органические кислоты обладают противомикробным эффектом, полифенолы действуют как антиоксиданты

27 октября 2026, 14:46, ИА Амител

Чайный гриб / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Чайный гриб не способствует увеличению продолжительности жизни, но напиток, приготовленный из него, обладает полезными свойствами и может замедлять процессы старения, сообщила РИА Новости доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

"Утверждение, что чайный гриб напрямую продлевает жизнь исключительно за счет витаминов, является преувеличением. Однако напиток действительно обладает полезными для здоровья свойствами, так как ферментированный продукт, комбуча, содержит живые культуры бактерий и дрожжей", — пояснила диетолог.

Она подчеркнула, что эти активные культуры бактерий и дрожжей способствуют поддержанию здоровья кишечного микробиома, который играет важную роль в функционировании иммунной системы.

"Напиток богат полифенолами, защищающими клетки от свободных радикалов и замедляющими окислительный стресс — один из механизмов старения, — а также органическими кислотами", — сообщила Лебедева.

Специалист по питанию отметила, что комбучу нельзя считать важным источником витаминов, поскольку она предназначена только для дополнения рациона.

"А употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением", — заключила она.

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