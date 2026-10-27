В Москве считают, что НАТО провоцирует гонку вооружений, прикрываясь тезисами об "угрозе" со стороны РФ

27 октября 2026, 13:01, ИА Амител

Россия и Германия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава командования сил специального назначения бундесвера Андреас Кюне в интервью газете Bild признал, что Германия целенаправленно готовится к противостоянию с Россией. Подробности передает РИА Новости.

По его словам, акцент в подготовке смещен на ведение продолжительных операций. Если раньше миссии спецназа длились в среднем около трех дней, после чего бойцы возвращались на базу, то теперь военнослужащих готовят к действиям без четко определенного срока завершения — именно такой сценарий предполагается на начальном этапе потенциального конфликта.

Кюне также рассказал о текущей численности и укомплектованности подразделения. Штат командования сил спецназначения насчитывает порядка 1,5 тысячи человек, из которых непосредственно к спецподразделениям относится лишь треть — остальные заняты административной работой. При этом, по данным командующего, подразделение укомплектовано только на 70–80%.

Издание напомнило, что в прошлом подразделение оказывалось в центре ряда скандалов. В их числе — случаи использования нацистского приветствия, пропажа боеприпасов, а также обнаружение у одного из военнослужащих тайника с оружием и взрывчаткой. В 2020 году одну из рот пришлось расформировать.

Тем временем министр обороны Великобритании Уэс Стритинг обратился к гражданам с рекомендацией сформировать базовый набор для чрезвычайных ситуаций. Он посоветовал запастись питьевой водой, консервами, а также такими предметами первой необходимости, как фонарики.

Как сообщают британские СМИ, после заявления министра в стране заметно активизировался спрос на отдельные категории товаров. Продажи радиоприемников с ручной зарядкой увеличились в пять раз, а реализация фонариков выросла на 284%.

В Москве на фоне этих заявлений напомнили о позиции российского руководства. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что наращивание военных бюджетов НАТО ведет к глобальной милитаризации и гонке вооружений.

По оценке главы государства, тезисы о якобы существующей угрозе со стороны России используются западными элитами как инструмент для получения финансирования от налогоплательщиков и маскировки собственных экономических просчетов.