Партийцы организовали работы по надстройке навеса и установке пандуса

27 октября 2026, 14:05, ИА Амител

Мельниковская СОШ (Токаревский филиал) / Фото: пресс-служба реготделения ЛДПР

Благодаря ЛДПР полностью обновлен центральный вход в Мельниковской школе села Токарево Новичихинского района Алтайского края. Сейчас здесь над крыльцом появилась крыша и обустроен пандус.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского регионального отделения партии, здание школы недавно отремонтировали, а вот крыльцо оставалось без крыши. После дождя на нем скапливались лужи, а в морозы — опасная наледь.

"Я сама пару раз там серьезно поскользнулась. А у меня здесь двое детей учатся. Да и сама я эту же школу окончила", — рассказывает активист местного отделения ЛДПР Татьяна Конева.

Именно неравнодушие партийцев и стало отправной точкой.

В конце учебного года, 26 мая 2026 года, на торжественной линейке Татьяна Конева вручила директору МКУ Мельниковской СОШ (Токаревский филиал) "сертификат от ЛДПР" — как обещание благоустроить центральный вход.

Вместе с координатором отделения Михаилом Осокиным партийцы организовали работы по надстройке навеса и установке пандуса.

И вот теперь входная группа выглядит достойно, а главное — крыльцо стало безопаснее, говорят в партии.

"Чтобы ускорить процесс и не ждать, пока школа попадет в какие-то программы, по которым ей выделят средства, крыша и пандус были полностью оплачены и установлены за счет средств и ресурсов ЛДПР. Это и есть настоящая работа партии. Школа — сердце села. И мы будем продолжать приводить в порядок такие важные социальные объекты", — отмечают в ЛДПР.

В партии также выражают искреннюю благодарность администрации школы за сотрудничество: именно слаженная работа помогла реализовать проект быстро и качественно.