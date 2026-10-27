Писательница выступила на форуме "Стальное кружево Урала" и рассказала, почему ни за что не расстанется с сумочкой

27 октября 2026, 12:44, ИА Амител

Дарья Донцова / Фото: "КП-Челябинск" / Валерий Звонарев

Писательница Дарья Донцова стала гостьей Всероссийского женского форума "Стальное кружево Урала", который проходит в Челябинске. Для автора более 290 романов с общим тиражом свыше 200 млн экземпляров этот визит стал первым как минимум за последние 20 лет.

В рамках поездки Донцова не только выступила на форуме, но и дала интервью в выездной студии радио "Комсомольская правда — Челябинск". В беседе с журналистом она говорила о писательском труде, своей общественной работе, взглядах на счастливую жизнь и отношении к технологиям, в том числе к искусственному интеллекту.

Особое место в разговоре заняла тема писательской рутины. На вопрос о том, чем она занимается в поезде, Донцова ответила, что пишет, и всегда берет рукописи с собой:

"Я человек, который везде таскает с собой рукописи в сумочке. Сумочка прижата к груди, потому что я боюсь, что парни, охрана, потеряют".

Писательница с юмором рассказала, что сотрудники, сопровождающие ее в командировках, уже знают: эту сумку лучше не трогать.

"Если я еду с кем‑то из сотрудников ФСИН (Донцова является председателем общественного совета при одном из отделов ведомства и регулярно участвует в инспекционных поездках. — Прим. ред.), который хорошо меня знает, он всегда говорит: «Ребята, не отнимайте у нее эту сумку никогда. Она будет драться, кусаться, но не отдаст!»" — процитировала она.

На уточняющий вопрос, бывали ли случаи потери рукописей, писательница отреагировала с характерной экспрессией:

"Вы что! Если бы это было, у меня был бы уже крестик на могилке. Не‑не‑не, я бы умерла тут же, я бы уже у вас тут не сидела!"

Дарья Донцова отметила, что совмещает активную литературную работу с общественной деятельностью, но неизменно держит рукописи при себе.