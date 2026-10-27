"Будет драться, кусаться, но не отдаст". Дарья Донцова никому не доверяет свои рукописи
Писательница выступила на форуме "Стальное кружево Урала" и рассказала, почему ни за что не расстанется с сумочкой
27 октября 2026, 12:44, ИА Амител
Писательница Дарья Донцова стала гостьей Всероссийского женского форума "Стальное кружево Урала", который проходит в Челябинске. Для автора более 290 романов с общим тиражом свыше 200 млн экземпляров этот визит стал первым как минимум за последние 20 лет.
В рамках поездки Донцова не только выступила на форуме, но и дала интервью в выездной студии радио "Комсомольская правда — Челябинск". В беседе с журналистом она говорила о писательском труде, своей общественной работе, взглядах на счастливую жизнь и отношении к технологиям, в том числе к искусственному интеллекту.
Особое место в разговоре заняла тема писательской рутины. На вопрос о том, чем она занимается в поезде, Донцова ответила, что пишет, и всегда берет рукописи с собой:
"Я человек, который везде таскает с собой рукописи в сумочке. Сумочка прижата к груди, потому что я боюсь, что парни, охрана, потеряют".
Писательница с юмором рассказала, что сотрудники, сопровождающие ее в командировках, уже знают: эту сумку лучше не трогать.
"Если я еду с кем‑то из сотрудников ФСИН (Донцова является председателем общественного совета при одном из отделов ведомства и регулярно участвует в инспекционных поездках. — Прим. ред.), который хорошо меня знает, он всегда говорит: «Ребята, не отнимайте у нее эту сумку никогда. Она будет драться, кусаться, но не отдаст!»" — процитировала она.
На уточняющий вопрос, бывали ли случаи потери рукописей, писательница отреагировала с характерной экспрессией:
"Вы что! Если бы это было, у меня был бы уже крестик на могилке. Не‑не‑не, я бы умерла тут же, я бы уже у вас тут не сидела!"
Дарья Донцова отметила, что совмещает активную литературную работу с общественной деятельностью, но неизменно держит рукописи при себе.
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