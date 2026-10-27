В Барнауле каждая десятая работающая женщина сталкивается с негативом из-за беременности
При этом недовольство напрямую зависит от уровня зарплаты — чем она выше, тем больше руководителей демонстрируют возмущение
27 октября 2026, 14:12, ИА Амител
В Барнауле 8% работающих женщин сталкиваются с негативной реакцией работодателя на беременность, причем чаще возмущение выслушивают сотрудницы старше 40 лет, сообщает SuperJob.
Как показал опрос, 63% жительниц сообщают работодателю о беременности в первом триместре, 12% — во втором, а 6% — не ранее седьмого месяца.
"Положительную реакцию работодателя на такие новости отметили 45% матерей, нейтральную — 30%, отрицательную — 8%", — говорится в исследовании.
Чаще руководство проявляет позитив, если новость о беременности им сообщает сотрудница младше 40 лет.
Коллеги, кстати, также чаще реагируют положительно, если о беременности говорят женщины до 40 лет (74% против 69% среди женщин 40+).
"Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 7%, а среди тех, чья зарплата выше 150 тысяч, — 12%", — выяснили социологи.
Опрос проведен с 8 по 21 октября среди женщин из Барнаула, имеющих детей до трех лет.
15:07:11 27-10-2026
мастер Анастасия Сергеевна ... - возвращайся !
Сборка.
Скучно нам без тебя ...
15:24:11 27-10-2026
А чему должен радоваться руководитель ?
Уходит квалифицированный работник и надо искать нового
16:44:23 27-10-2026
особенную радость испытываю, когда она сообщает на 7 месяце, а тебе надо где-то найти замену.
А еще больше радуются сотрудники, которые теперь работают больше, так как замена еще не найдена.
Но главное - ребенок женщины. Дети других сотрудников не в счет. Их то уже родили
16:52:42 27-10-2026
А у нас в отделе круговорот сотрудниц, одна вышла, другая ушла и так 7 человек - нет проблем.
17:38:37 27-10-2026
ну беременные ввиду гормональных штормов оч ЧАСТО сами неверно трактуют реакции на их положение
22:54:30 27-10-2026
Я молодых девушек и женщин вообще не беру. Нафиг надо потом платить. Мне государство ничем не помогает.
23:22:16 27-10-2026
А я люблю этих милых колобков