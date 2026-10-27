При этом недовольство напрямую зависит от уровня зарплаты — чем она выше, тем больше руководителей демонстрируют возмущение

27 октября 2026, 14:12, ИА Амител

Работодатель и беременная сотрудница / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 8% работающих женщин сталкиваются с негативной реакцией работодателя на беременность, причем чаще возмущение выслушивают сотрудницы старше 40 лет, сообщает SuperJob.

Как показал опрос, 63% жительниц сообщают работодателю о беременности в первом триместре, 12% — во втором, а 6% — не ранее седьмого месяца.

"Положительную реакцию работодателя на такие новости отметили 45% матерей, нейтральную — 30%, отрицательную — 8%", — говорится в исследовании.

Чаще руководство проявляет позитив, если новость о беременности им сообщает сотрудница младше 40 лет.

Коллеги, кстати, также чаще реагируют положительно, если о беременности говорят женщины до 40 лет (74% против 69% среди женщин 40+).

"Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 7%, а среди тех, чья зарплата выше 150 тысяч, — 12%", — выяснили социологи.

Опрос проведен с 8 по 21 октября среди женщин из Барнаула, имеющих детей до трех лет.