Несмотря на широкий перечень мер соцподдержки, значительная часть льгот остается невостребованной

27 октября 2026, 13:16, ИА Амител

Пенсионеры, накопления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Пенсионеры и многодетные семьи имеют право на различные льготы, которые не всегда известны широкой общественности. Среди них — льготы на питание и налоговые послабления, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Ленте.ру".

"У всех российских пенсионеров есть право на льготы по имущественному налогу, а именно определенная часть имущества или даже целая квартира в зависимости от метража, а также шесть соток земельного участка вычитаются из налогооблагаемой базы", — сообщила депутат.

Льготы пенсионеров и многодетных семей можно найти в региональном законодательстве. В некоторых субъектах пенсионеры имеют право на льготный проезд или компенсацию за использование городского и пригородного транспорта. Также им предоставляется скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. В отдельных регионах лица, достигшие 70 лет, освобождаются от взносов за капитальный ремонт и могут получить зубные протезы за счет муниципального бюджета, рассказала Бессараб.

"Многодетным семьям федерально гарантировано бесплатное предоставление земельного участка, однако его размер зависит от решения региональных властей", — напомнила она.

В отдельных регионах страны для школьников и студентов из многодетных семей предусмотрены льготы: бесплатное горячее питание, предоставление школьной и спортивной формы или компенсация на ее приобретение, а также бесплатные путевки. Как отметила Бессараб, многодетные семьи также имеют преимущественное право при зачислении детей в детские сады и школы.

Кроме того, во многих субъектах введены бесплатные муниципальные парковки для многодетных семей. В одном из северных регионов страны многодетным семьям в дни национальных праздников выдают продуктовые наборы, заключила парламентарий.