Следы медведя обнаружили в Белокурихе
Неизвестно, где на данный момент находится хищник
27 октября 2026, 12:59, ИА Амител
В Белокурихе обнаружили следы медведя на снегу. Судя по кадрам, зверь бродил по улице и заходил на территории зданий через "дыры" в заборе. Видео опубликовал "Барнаул 22".
"Мишка. Туда пошел? Здесь вышел? В ту сторону не мог уйти?" — на видео группа людей исследует территорию и пытается понять, где искать медведя.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае охотники ликвидируют по девять медведей в сутки. Всего же с 2026 года отстреляли 210 диких животных.
Читайте также в сюжете: Нашествие медведей
13:12:30 27-10-2026
В окрестностях Белокурихи в радиусе 20 км за лет эдак 25 встречал косуль, лис, зайцев… этой весной свежий след россомахи видел, куницу встречал… и только раз явный след медведя у берега Песчаной… Но чтобы вот так вот прямо в городе… да и след то довольно крупный - там по свежему снегу должно быть видно куда он дальше направился …
17:41:21 27-10-2026
Турист (13:12:30 27-10-2026) В окрестностях Белокурихи в радиусе 20 км за лет эдак 25 вст... да с собакой можно выследить за 15 минут! какие-то наивные там сыщики-охотники
14:58:12 27-10-2026
По улице Ждановых бежал
16:25:57 27-10-2026
Медведь Шатун.
16:34:15 27-10-2026
перестаньте бездумно убивать медведей!
17:42:00 27-10-2026
кошмар... там же терренкуры разрекламированные по лесам горам проходят! ужас просто. все. на НГ не поеду туда, путевки скину назад
23:19:26 27-10-2026
Достали с этими медведями ужасы нагнетать