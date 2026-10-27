Неизвестно, где на данный момент находится хищник

27 октября 2026, 12:59, ИА Амител

В Белокурихе обнаружили следы медведя на снегу. Судя по кадрам, зверь бродил по улице и заходил на территории зданий через "дыры" в заборе. Видео опубликовал "Барнаул 22".

"Мишка. Туда пошел? Здесь вышел? В ту сторону не мог уйти?" — на видео группа людей исследует территорию и пытается понять, где искать медведя.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае охотники ликвидируют по девять медведей в сутки. Всего же с 2026 года отстреляли 210 диких животных.