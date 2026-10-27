В Петербурге учитель математики убил мать сожительницы и заморозил ребенка в холодильнике
Сама женщина спаслась чудом
27 октября 2026, 13:22, ИА Амител
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства убийства 58-летней женщины и двухлетнего ребенка, сообщает СК.
"Ночью 26 октября в квартире жилого дома обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка 2024 года рождения с признаками насильственной смерти. Также на улице вблизи дома обнаружена 32-летняя мать мальчика с телесными повреждениями, которая была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.
Как уточняет "Mash на Мойке", жестокое двойное убийство произошло в семье педагогов:
"Предполагаемый убийца преподавал математику. Его сожительница работала классным руководителем, а ее погибшая мать преподавала английский язык".
Сожительница спаслась чудом. Она вернулась домой и застала жуткую картину: тело ее двухлетнего сына находилось в холодильнике, а пожилая мать была забита до смерти. Мужчина попытался расправиться и с ней, но она смогла вырваться и убежать.
13:23:44 27-10-2026
Опять Питер... ((
13:24:44 27-10-2026
Мы точно уверены, что в Питере нет каких-то ядовитых болотных испарений?
13:27:16 27-10-2026
И обошлось без расчлененки.
14:29:34 27-10-2026
Жуть конечно. (13:27:16 27-10-2026) И обошлось без расчлененки.... Не наговаривай на петербуржца напраслину. Он просто не успел.
13:41:37 27-10-2026
ужасно.
вроде интеллигенты, а подиж ты.
14:31:22 27-10-2026
Трагати (13:41:37 27-10-2026) ужасно.вроде интеллигенты, а подиж ты.... А что интеллигенты не убивают? ничего удивительного.
14:42:01 27-10-2026
Трагати (13:41:37 27-10-2026) ужасно.вроде интеллигенты, а подиж ты.... А помнишь как доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историк-наполеонист Олег Соколов свою мадмуазельку раскидал по разным пакетам? А ведь тоже интеллигент.
17:30:34 27-10-2026
А как вы хотели, культурная столица все-таки.
14:31:29 27-10-2026
Учитель математики убил учительницу английского языка и ребёнка классной руководительницы. Когда Санкт-Петербург был Ленинградом - таких ужасов там не наблюдалось. Переименовать обратно в Ленинград.
17:20:37 27-10-2026
Гость (14:31:29 27-10-2026) Учитель математики убил учительницу английского языка и ребё...
Борис Фридман по наущению жены в 1972 году в Ленинграде убил свою тещу и ее 10-летнюю дочь в целях грабежа.
14-летний Аркадий Нейланд в 1964 году в Ленинграде забил топором домохозяйку и ее 3-летнего сына, после чего похитил 57 рублей, фотоаппарат и продукты из холодильника.
Василий Филлипенко "Душитель с Обводного канала" в 1967 в Ленинграде изнасиловал и убил 5 девушек
Петр Щербинин в 1984 в Ленинграде убил троих человек, чтобы добыть человеческую кровь для своей любовницы.
Вы все еще считаете, что есть смысл переименовать обратно?
22:56:48 27-10-2026
Гость (17:20:37 27-10-2026) Борис Фридман по наущению жены в 1972 году в Ленинграде ... Ишь,либерда не поленилась инет прошерстить.
17:40:18 27-10-2026
а в какой школе пруд-пруди маньяки и их жертвы наивные? наверняка в одной все. что там у них с остальными учителями???