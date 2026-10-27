Сама женщина спаслась чудом

27 октября 2026, 13:22, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства убийства 58-летней женщины и двухлетнего ребенка, сообщает СК.

"Ночью 26 октября в квартире жилого дома обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка 2024 года рождения с признаками насильственной смерти. Также на улице вблизи дома обнаружена 32-летняя мать мальчика с телесными повреждениями, которая была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.

Как уточняет "Mash на Мойке", жестокое двойное убийство произошло в семье педагогов:

"Предполагаемый убийца преподавал математику. Его сожительница работала классным руководителем, а ее погибшая мать преподавала английский язык".

Сожительница спаслась чудом. Она вернулась домой и застала жуткую картину: тело ее двухлетнего сына находилось в холодильнике, а пожилая мать была забита до смерти. Мужчина попытался расправиться и с ней, но она смогла вырваться и убежать.