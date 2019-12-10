Вторник, 10 Декабрь, 17:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,72
€ 70,5
Обь
39см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Врачи объяснили, как простой тест со стулом помогает выявить рак легких

, ИА "Амител"
Некоторые симптомы болезни совсем не связаны с дыхательными путями
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Медики рассказали о необычном симптоме рака легких, которому мало придают значение, пишет "Медикфорум" со ссылкой на Express. Оказывается, иногда выявить смертельную болезнь помогает обычный стул.

Чаще всего заболевание обнаруживается на той стадии, когда его очень трудно вылечить. Самые распространенные симптомы рака легких: сильный кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, снижение веса и аппетита, одышка и постоянные легочные инфекции.

Но есть и симптомы, которые никак не связаны с дыханием, но при этом могут говорить о наличии рака легких, пишет издание. Один из них – проблемы при вставании со стула. Если человек испытывает трудности с тем, чтобы встать самостоятельно и без помощи рук после продолжительного сидения, это может быть признаком синдрома Ламберта-Итона.

Синдром может возникнуть из-за сбоев в нервной системе при многоклеточном раке легких и сопровождается ослабеванием мышц бедер. В дальнейшем у таких больных ослабевают мышцы плечевого пояса, им становится трудно сохранять баланс и устойчивость при движениях рук и ног.

Издание отмечает, что рак легких занимает первое место в России по количеству заболевших мужчин. Медики связывают это с большим количеством курильщиков в стране.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:01
Жители Алтайского края исполняют желания детей 0
16:36
Тайна фамилии, мировая закулиса и другие загадки биографии Юрия Лужкова 0
16:26
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков 12
16:08
Врачи объяснили, как простой тест со стулом помогает выявить рак легких 0
15:50
В Алтайском селе сгорел единственный магазин. До ближайшего 15 км 6
15:30
Жители Бийска напуганы бродячими собаками. Сейчас рвут котов, но доберутся и до людей 18
15:15
Пациентам рубцовского тубдиспансера не прервут лечение, пока ищут новое здание 1
15:03
В Минприроды опасаются, что в Алтайском крае наступит мусорный коллапс 6
14:42
Секретные материалы. Жители Алтайского края заметили странную вспышку в небе 7
14:29
Елочка с иголочки: в Барнауле продолжается установка снежного городка на Сахарова 7
14:17
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом Барнаул – Новосибирск 7
14:07
Сотрудник брянской колонии насмерть забил заключенного за отказ раздеться 10
13:58
Коммунисты предлагают лишить часть алтайских депутатов ежемесячной выплаты 5
13:44
Жителям дома с рухнувшим балконом предложили переехать в съемное жилье 2
13:41
На Алтае пропала девушка в серебристых "дутышах" 0
13:32
BTS по-русски. Максим Фадеев представил свою новую группу в стиле k-pop 5
13:21
На Алтае незаконно срубили больше 230 "новогодних" пихт 5
13:12
Вышел покурить. В аварийном доме Барнаула из-за обвалившегося льда рухнул балкон 13
13:01
Дальше будут пени: истекает срок уплаты страховых взносов 1
12:46
Что звезды спорта и депутаты говорят о решении WADA в отношении России 21
12:36
В поселке Барнаула, где дети не могли нормально добраться до школы, расчистили дорогу 4
12:30
Богатейшие жители страны пьют алтайскую минеральную воду 7
12:22
Под Барнаулом продают часть острова под турбазу 12
12:10
Миллионы россиян с 2020 года не смогут использовать WhatsApp 12
11:50
Жительница Ростова обратилась в полицию из-за кражи вещей в Dota 2 7
11:39
Автоколонна или Горздрав: краевые власти ищут здание для скандального тубдиспансера 3
11:20
Зубные феи наяву. Как отвести ребенка к стоматологу без драм и истерик 0
11:16
Американский художник съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов 4
11:07
Новые методы лечения рака внедрили в Бийске 2
11:01
Судьба мировых звезд в руках аудитории: объявлен старт премии Love Radio Awards 0
10:40
Подросток с ДЦП неделю умирал возле тела матери в закрытой квартире 24
10:28
СПА, детокс и IT: что предлагали бизнесу на Инвестиционном форуме в Белокурихе 1
10:16
Лучшие из лучших: как алтайские студотрядовцы отметили 55-летний юбилей
Более трех тысяч человек пришли на праздник
10:03
Двухкомнатная квартира с отделкой за 2 млн – реально ли для Барнаула 0
09:59
Главред крупного госСМИ заявила, что Путин не будет следующим президентом 45
09:46
Торговец лекарствами из Барнаула пошел под суд за взятки главврачу алтайской больницы 8
09:33
Большой снос. Восемь тысяч жителей Алтайского края переселят из опасных домов 1
09:09
Медведев выделил 110 миллионов на реставрацию музея в Барнауле 20
08:58
Дочь Роберта Рождественского подарит музею отца на Алтае старый телевизор 3
08:42
Льготная ипотека 2% начала действовать на Дальнем Востоке 5
08:25
Путин прокомментировал решение WADA, назвав его "политическим" 67
08:16
Послеродовая депрессия. Как распознать, что делать и почему "раньше ею не страдали" 3
08:01
Путин наградил жителей Алтайского края орденами 1
07:48
"Мы получили то, что заслужили": Многократный олимпийский чемпион о решении WADA 15
07:35
Министр Гилев рассказал о главной угрозе нацпроекту "Жилье" в Алтайском крае 8
07:14
К чему может привести несвоевременная замена прибора учета электроэнергии 2
07:01
Курс – на экспорт: в Барнауле на бесплатном семинаре раскроют налоговые аспекты ВЭД 0
06:47
Когда и на сколько вырастут тарифы на свет в 2020 году в Алтайском крае 2
06:34
Прически, которыми на Новый год удивите всех 0
06:14
Политический "новобранец" Шипунов рассказал, зачем хочет стать главой Барнаула 7
06:00
Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 10 декабря 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.