Врачи объяснили, как простой тест со стулом помогает выявить рак легких

Медики рассказали о необычном симптоме рака легких, которому мало придают значение, пишет "Медикфорум" со ссылкой на Express. Оказывается, иногда выявить смертельную болезнь помогает обычный стул.
Чаще всего заболевание обнаруживается на той стадии, когда его очень трудно вылечить. Самые распространенные симптомы рака легких: сильный кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, снижение веса и аппетита, одышка и постоянные легочные инфекции.
Но есть и симптомы, которые никак не связаны с дыханием, но при этом могут говорить о наличии рака легких, пишет издание. Один из них – проблемы при вставании со стула. Если человек испытывает трудности с тем, чтобы встать самостоятельно и без помощи рук после продолжительного сидения, это может быть признаком синдрома Ламберта-Итона.
Синдром может возникнуть из-за сбоев в нервной системе при многоклеточном раке легких и сопровождается ослабеванием мышц бедер. В дальнейшем у таких больных ослабевают мышцы плечевого пояса, им становится трудно сохранять баланс и устойчивость при движениях рук и ног.
Издание отмечает, что рак легких занимает первое место в России по количеству заболевших мужчин. Медики связывают это с большим количеством курильщиков в стране.
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