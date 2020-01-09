Нефтеперерабатывающий завод горит в Ухте

48 человек и 15 единиц техники задействованы в ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Ухте, сообщает "Интерфакс".
По информации ГУ МЧС России по Республике Коми, огонь возник 9 января около 16:55 по местному времени на установке гидродепарафинизации дизельного топлива и распространился на тысячу квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Возгоранию предшествовал взрыв. В городской администрации уточнили, что эвакуировали людей из опасной зоны. ИнформацииСведений о пострадавших пока не имеется.
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