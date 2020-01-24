Автобус из Барнаула в Толмачево отменили из-за нерентабельности

Барнаульский автовокзал отменил прямое сообщение с главной воздушной гаванью Сибири. Причина – низкий пассажиропоток, уточняется на сайте вокзала. Сдать заранее приобретенные на январские даты билеты можно в кассах автовокзала с возвратом полной их стоимости.

Напомним, рейс из Барнаула в аэропорт Толмачево отправлялся в 03:00. Сейчас, судя по онлайн-расписанию автовокзала, напрямую можно добраться в аэропорт только проходящим рейсом до Томска. Он отправляется из Барнаула в 21:20 и прибывает в Толмачево в 02:20.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня, 24 января, барнаульский автовокзал из-за непогоды отменил 130 рейсов. Автобусы не выехали в Павловск, Романово, Змеиногорск, Рубцовск, по одному рейсу отменили до Горно-Алтайска и Новосибирска. На завтра, 25 января, отмененных рейсов нет.