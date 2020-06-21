Виктор Томенко поздравил медиков с прфессиональным праздником

Губернатор Виктор Томенко поздравил ветеранов и работников здравоохранения с профессиональным праздником. Видео с поздравлениями опубликовали на странице главы региона в Instagram и на официальном сайте региона.

"В Алтайском крае работают более 8 тысяч врачей и более 21 тысячи средних медицинских работников. Своим кропотливым трудом вы дарите землякам надежду и уверенность в завтрашнем дне. Каждый из вас, возвращая здоровье пациентам, вносит вклад в снижение смертности и повышение качества жизни людей в масштабах нашего региона и всей страны", — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте региона.

Губернатор также поблагодарил медиков за их работу, а также упомянул предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.

"Об отношении общества и государства к развитию здравоохранения говорит и то, что темы обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья нашли отражения в поправках в Конституцию Российской Федерации, проголосовать за которые нам предстоит в ближайшее время", — сказал глава региона.

Также свои поздравления медикам адресовал председатель алтайского Заксобрания Александр Романенко.