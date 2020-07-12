Полтора килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Барнаула

38-летнего жителя Барнаула подозревают в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайского краю.
Во время расследования стражи порядка обнаружили на приусадебном участке мужчины около полутора килограммов растительных веществ, схожих с коноплей. По результатам исследования эксперты подтвердили, что изъятые растения — наркотик растительного происхождения.
Горожанин признался, что собрал дикорастущую коноплю на своей усадьбе для личного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере".
Комментарии
Часто вижу, что в комментариях пишут, "почему же мы должны много лет кормить убийцу?" А в этом случае почему мы должны много лет кормить этого любителя травы? Какую опасность он несёт для общества?