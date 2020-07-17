Жительницу Барнаула укусило странное и страшное насекомое

Житель Барнаула опубликовал в сообществе "Инцидент Барнаул" фотографию странного насекомого, которое укусило его знакомую. В комментариях многие отметили, что раньше подобного не встречали.
"Предположительно, это может быть насекомое из семейства паразитических наездников из надсемейства Ichneumonoidea отряда перепончатокрылых. Одно из крупнейших и наименее изученных семейств насекомых, общая численность видов данного семейства, по некоторым оценкам, может составлять до 100 тысяч", – написал автор поста.
Один из комментаторов отметил, что такие насекомые кусают людей только в том случае, если их потревожить, и заверил, что укус для человека не опасен. Однако некоторые пользователи обеспокоились тем, что с укусом будет дальше.
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