В Барнауле иномарка сбила велосипедиста рядом с тротуаром

В Барнауле неподалеку от дома № 299а на улице Юрина иномарка сбила велосипедиста, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Столкновение произошло неподалеку от тротуара. Судя по фотографиям от очевидцев, пострадавший жив и самостоятельно сидит на обочине дороги. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.
Как ранее сообщил amic.ru, 15 июля автомобиль Suzuki сбил велосипедистку на трассе неподалеку от поворота на Село Санниково Первомайского района. Судя по записи одного из проезжавших мимо автолюбителей, девушка осталась жива, однако не смогла самостоятельно подняться на ноги после столкновения.
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