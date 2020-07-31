ФК "Динамо-Барнаул" стартует в Кубке России с выездного матча

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Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.



Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Да, я получаю больше 416 тысяч рублей в месяц (5 млн рублей в год)

Нет, моя зарплата немного не дотягивает до 416 рублей в месяц

Нет, пока я могу только мечтать о том, чтобы получать 416 тысяч рублей в месяц