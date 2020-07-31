ФК "Динамо-Барнаул" стартует в Кубке России с выездного матча

Футболисты барнаульского "Динамо" проведут матч первого круга розыгрыша Кубка России против "Новосибирска" на выезде. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в "Доме футбола" в Москве. По предварительным данным, игра должна состояться 19 августа. Точную дату и время начала матча назовут позднее.
Процедуру жеребьевки провели бывший капитан сборной России Алексей Смертин и экс-футболист сборной страны Дмитрий Булыкин.
Как уже сообщал amic.ru, первенство России среди команд зоны "Урал-Повольжье" стартует 9 августа. В первом туре динамовцы в гостях встретятся с новотроицкой "Ностой". Первый домашний матч бело-голубых запланирован на 23 августа. "Динамо" примет пермскую "Звезду".
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