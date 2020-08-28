АлтГУ вошел в международный рейтинг "Три миссии университета"

Опорный Алтайский государственный университет занял 1201-1300 позицию среди лучших университетов мира и 58-е место среди ведущих вузов РФ. Об этом свидетельствует опубликованная четвертая версия Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета". Наряду с АлтГУ в рейтинг вошли университеты из 97 стран мира, в том числе 101 вуз из России.
Рейтинг оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология оценки прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 высших учебных заведений. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, одобренные международной группой экспертов.
В одной группе с АлтГУ оказались восемь крупных столичных вузов и три национальных исследовательских университета России – Казанский национальный исследовательский технологический университет, Мордовский национальный исследовательский университет имени Н.П. Огарева, недалеко также расположился Пермский государственный национальный исследовательский университет.