Жители Алтайского края приступили к "Диктанту Победы"

В эти минуты жители Алтайского края присоединяются к всероссийской акции "Диктант Победы", организованной по инициативе партии "Единая Россия" в рамках федерального проекта "Историческая память" совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и ВОД "Волонтеры Победы".
Площадки организованы в вузах, музеях и библиотеках. В этом году к патриотической акции ЕР присоседились военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде и Топчихинском районе. В общей сложности в Алтайском крае зарегистрировались для участия в акции свыше 16 тысяч человек. Большая часть пройдет тестирование в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
В Барнауле "Диктант Победы" напишут в Парламентском центре Алтайского края и краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова. В Рубцовске – в Центральной городской библиотеке.
Впервые "Диктант Победы" прошел 7 мая 2019 года.
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