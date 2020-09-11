Диетолог назвал идеальный продукт для похудения осенью

Тыква – это идеальный продукт для похудения осенью и в начале зимы, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, это объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, она доступна, так как созревает у многих в огородах. Во-вторых, у нее отменные вкусовые качества. В-третьих, в ней совсем немного калорий.

"Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение, — аргументировал Гинзбург. — Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. И, безусловно, тыква – вкусный продукт".

При этом диетолог подчеркнул, что нельзя строить монодиету, потребляя исключительно тыкву, так как тогда все плюсы продукта обернутся минусами, и кратковременный эффект обернется быстрым набором веса, когда такая диета прекратится.

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