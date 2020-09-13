Анастасия Заворотнюк впервые за год поделилась новыми фотографиями

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые почти за год опубликовала на своей странице в Instagram новые, а не архивные фотографии. Последний раз она делилась письмом и рисунками детей из Воронежа. Это было 14 октября 2019 года.

На этот раз артистка выразила свое восхищение по поводу подарков, которые ей подарила дочь на 12 годовщину свадьбы.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", – написала артистка, сопроводив текст фотографиями презентов, выполненных девочкой.

Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев в браке с 2008 года. В 2018 году у них родилась дочь Мила. От предыдущего брака у актрисы двое детей: 24-летняя Анна и 20-летний Майкл.

Как ранее писал amic.ru, в середине сентября 2019 года продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.

Продюсер заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.

В начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.

В апреле Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома (рак головного мозга).

Знакомые актрисы утверждают, что Анастасия Заворотнюк сейчас выглядит совсем не так, как раньше.

Борьба с болезнью, в том числе и с помощью химиотерапии, оставила серьезный след на ее внешности, рассказывают в окружении артистки.