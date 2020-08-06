Знакомые заметили "непоправимые перемены" во внешности Заворотнюк

Самая знаменита няня на российском телевидении Анастасия Заворотнюк сейчас выглядит совсем не так, как раньше, утверждают знакомые актрисы. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Борьба с болезнью, в том числе, и с помощью химиотерапии, оставила серьезный след на ее внешности, рассказывают в окружении артистки.
"Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике, — рассказала экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова. — К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность".
Аналогичной позиции придерживаются и врачи. Один из них сравнил изменения в Заворотнюк с переменами в Жанне Фриске.
"Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы", — рассказал изданию медицинский работник.
Как ранее писал amic.ru, в начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.
В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.
Продюсер заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.
В апреле Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома (рак головного мозга).
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