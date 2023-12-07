47-летний Сергей Жуков стал отцом в пятый раз
Исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд
07 декабря 2023, 23:37, ИА Амител
Соцсети Сергея Жукова
Жена Сергея Жукова родила сына. Как сообщает The Voice Mag, исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд.
"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" – написал он.Судя по стикеру на рубашке, у артиста родился третий сын.
Напомним, что в браке с Бурд у Жукова родилось уже четверо детей. Дочь Ника, которая снялась в сериале "Плакса", появилась на свет в 2008 году, сын Энджел – в 2010-м, а Мирон – в 2014-м.
Старшая дочь родилась от брака с Еленой Добындо в 2001 году. Сейчас девушка живет в Чикаго, но с отцом у нее самые теплые отношения.
06:56:45 08-12-2023
Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут
07:08:35 08-12-2023
... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... А у тебя с логикой серьезные проблемы) Бегут? Жуков обеспеченный? Более чем. Может? Может. Бежит? Нет. Более того его жена рожает в Москве. А в Чикаго живет его дочь от прежнего брака. Они развелись почти 20 лет назад.
07:32:20 08-12-2023
... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... Патриоты однако!
07:33:04 08-12-2023
... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... Правильно и делают.
07:50:18 08-12-2023
Первая жена от Бога, вторая и последующие, от Дьявола.
07:56:33 08-12-2023
живет в Чикаго, но с отцом --- значит отец здесь. С 4 детьми. Не едет в Чикаго. Хотя бабки наверное есть. Большинство не едет, потому что денег нет, интересно почему такие как он не едут. Там тоже можно деньги зарабатывать, если рассказывать, как тут плохо
08:11:21 08-12-2023
Кто вас там ждет в Чикаго, особенно если денег нет
09:24:30 08-12-2023
Пока бабки получается здесь зарабатывать, живёт здесь. А старость проведёт там, на заслуженном отдыхе.
11:15:39 08-12-2023
Да нет ничего плохого, что из России едут ТУДА, оттуда, кстати, люди едут также кто куда, это нормально, обеспеченным людям открыты все границы, им МАЛО места и наскучивает обстановка, отсаньте от них уже.