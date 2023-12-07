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47-летний Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд

07 декабря 2023, 23:37, ИА Амител

Соцсети Сергея Жукова
Соцсети Сергея Жукова

Жена Сергея Жукова родила сына. Как сообщает The Voice Mag, исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд.

"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" – написал он.Судя по стикеру на рубашке, у артиста родился третий сын.

Напомним, что в браке с Бурд у Жукова родилось уже четверо детей. Дочь Ника, которая снялась в сериале "Плакса", появилась на свет в 2008 году, сын Энджел – в 2010-м, а Мирон – в 2014-м.

Старшая дочь родилась от брака с Еленой Добындо в 2001 году. Сейчас девушка живет в Чикаго, но с отцом у нее самые теплые отношения.

Комментарии 9

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...

06:56:45 08-12-2023

Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут

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Гость

07:08:35 08-12-2023

... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... А у тебя с логикой серьезные проблемы) Бегут? Жуков обеспеченный? Более чем. Может? Может. Бежит? Нет. Более того его жена рожает в Москве. А в Чикаго живет его дочь от прежнего брака. Они развелись почти 20 лет назад.

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Гость

07:32:20 08-12-2023

... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... Патриоты однако!

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Гость

07:33:04 08-12-2023

... (06:56:45 08-12-2023) Живет в Чиикаго... Бегут отсюда все кто могут... Правильно и делают.

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Гость

07:50:18 08-12-2023

Первая жена от Бога, вторая и последующие, от Дьявола.

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Гость

07:56:33 08-12-2023

живет в Чикаго, но с отцом --- значит отец здесь. С 4 детьми. Не едет в Чикаго. Хотя бабки наверное есть. Большинство не едет, потому что денег нет, интересно почему такие как он не едут. Там тоже можно деньги зарабатывать, если рассказывать, как тут плохо

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Гость

08:11:21 08-12-2023

Кто вас там ждет в Чикаго, особенно если денег нет

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Гость

09:24:30 08-12-2023

Пока бабки получается здесь зарабатывать, живёт здесь. А старость проведёт там, на заслуженном отдыхе.

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матьВаша

11:15:39 08-12-2023

Да нет ничего плохого, что из России едут ТУДА, оттуда, кстати, люди едут также кто куда, это нормально, обеспеченным людям открыты все границы, им МАЛО места и наскучивает обстановка, отсаньте от них уже.

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