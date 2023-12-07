47-летний Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд

07 декабря 2023, 23:37, ИА Амител

Соцсети Сергея Жукова

Жена Сергея Жукова родила сына. Как сообщает The Voice Mag, исполнитель опубликовал фото из московского перинатального центра, где рожала Регина Бурд.

"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" – написал он.Судя по стикеру на рубашке, у артиста родился третий сын.

Напомним, что в браке с Бурд у Жукова родилось уже четверо детей. Дочь Ника, которая снялась в сериале "Плакса", появилась на свет в 2008 году, сын Энджел – в 2010-м, а Мирон – в 2014-м.

Старшая дочь родилась от брака с Еленой Добындо в 2001 году. Сейчас девушка живет в Чикаго, но с отцом у нее самые теплые отношения.