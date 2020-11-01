Воскресенье, 1 Ноябрь, 19:17

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
4°


1636781 +18665
Обь
80см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца

, ИА "Амител"
Неизвестный заявил мужчине, что его банковский счет необходимо защитить от утечки данных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле телефонные мошенники оформили кредит суммой более миллиона рублей на 36-летнего мужчину. Неизвестный испугал барнаульца "мошенническими операциями" и тот согласился на все условия злоумышленников.

По словам потерпевшего, на его телефон поступил звонок с номера, который начинается на "+495". Звонящий представился сотрудником банка и пояснил, что со счетами проводятся подозрительные операции, и чтобы предотвратить ущерб, владельцу необходимо скачать определенное приложение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, после этого в течение 20 минут злоумышленник оставался на связи и диктовал барнаульцу якобы необходимые операции по предотвращению утечки данных. После завершения связь прервалась и потерпевший перезвонил на горячую линию, где горожанину рассказали, что на его имя оформлен кредит суммой более миллиона рублей и совершена покупка в интернет-магазине техники.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.11.2020 10:20
- гость -

Блин, 84ый год.. ладно бы там люди в возрасте.

..

1.11.2020 10:21
- гость -

давеча звонили ушлые с московского номера с предложением вложиться в финансовые услуги. Для начала сделал вид что совсем ничего не понимаю, ставлю телефон на громкую, занимаюсь своими делами и иногда поддакиваю, что это здорово иметь 15% дохода в месяц. На 15 минуте у третьего "брокера" наступило озарение и трубку бросили.

Через пару дней звонят. представляются Тинков-банком и предлагают анкетироваться.
У этих понимание наступило на 3 минуте.

Эволюция!

1.11.2020 10:44
65536

А мне тут девушка недавно звонила и сообщала что выиграл сертификат чего-то там и выложила всю информацию за 5 минут. После чего я попросил всё повторить, сославшись на то что не всё запомнил, ибо был на громкой связи за рулём... Крик тоски в её голосе был чудовищным, она не выдержала даже одного моего предложения и бросила трубку. Надеюсь она уволится из этого сраного колл-центра

1.11.2020 12:15
гость

А мне с неделю назад, типа из ВТБ звонил один, тоже втирал, про мошенников,пытающихся снять деньги со счета и предлагал защитить средства, переводом на другой счёт. Когда в голосину уже ржать я стал, тот психанул, и угрожал: -Щас как нажму одну только кнопочку, и к тебе коллекторы придут!

1.11.2020 12:42
Бывалый

1.11.2020 10:21
- гость ----Браво!!! Сам при случае так развлекаюсь.

1.11.2020 14:41
Гость

Ну иногда и поверишь ведь, особенно когда звонят с московского номера, а потом же ещё скидывают смс с короткого номера банка! И это делают мошенники! После обращения обратно в банк, мне ответили что короткий номер не принадлежит банку, и с него могут посылать смс кто угодно. Это вообще как?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
19:08
Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе 0
18:40
Барнаулец в седьмой раз стал чемпионом России по панкратиону 0
18:11
Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории программы "Поле чудес" 0
17:42
Более 40 тонн опасной продукции пытались провезти на территорию Алтайского края 0
17:12
Новый рекорд по ежесуточному приросту зараженных зафиксировали в России 10
16:44
Серьезное ДТП произошло в Барнауле 2
16:08
Ученые открыли новое смертельное заболевание 6
15:41
Вебинар для преподавателей школ искусств прошел в Алтайском крае 0
15:14
Жириновский отказался приносить извинения Рамзану Кадырову 13
14:43
Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж 42
14:12
В Алтайском крае трех человек осудили за контрабанду краснокнижных соколов 0
13:42
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет 0
13:09
В Республике Алтай умерли сразу пять больных COVID-19 0
12:39
В Барнауле автомобиль протаранил автобусную остановку 0
12:10
223 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 13
11:39
Алтайский конькобежец взял золото и серебро на чемпионате России 1
11:06
Алтайский край получит 16 млн рублей на оборудование для тестирования на коронавирус 7
10:37
Новосибирский профессор назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19 13
10:09
Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца 6
09:39
В России разрешили оформлять электронные извещения о ДТП без вызова ГИБДД 0
09:04
В Барнауле завершается голосование за благоустройство территорий 12
08:35
Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний 8
08:01
Путин освободил от должности начальника штаба Росгвардии 7
07:34
179 человек эвакуировали из общежития вуза в Горно-Алтайске 0
07:05
Врач рассказала, что делать, если хочется чихнуть при людях 6
06:42
Животные, увидевшие в первый раз снег. Очаровательные и смешные фото 0
06:03
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 ноября 0
23:48
Такой день. Пожар с тремя погибшими в Барнауле и отмена розыгрыша авто 1
23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 20
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 36
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 8
20:16
Умер Шон Коннери 10
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 6
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 17
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 3
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 17
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 24
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 17

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.