Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца

В Барнауле телефонные мошенники оформили кредит суммой более миллиона рублей на 36-летнего мужчину. Неизвестный испугал барнаульца "мошенническими операциями" и тот согласился на все условия злоумышленников.

По словам потерпевшего, на его телефон поступил звонок с номера, который начинается на "+495". Звонящий представился сотрудником банка и пояснил, что со счетами проводятся подозрительные операции, и чтобы предотвратить ущерб, владельцу необходимо скачать определенное приложение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, после этого в течение 20 минут злоумышленник оставался на связи и диктовал барнаульцу якобы необходимые операции по предотвращению утечки данных. После завершения связь прервалась и потерпевший перезвонил на горячую линию, где горожанину рассказали, что на его имя оформлен кредит суммой более миллиона рублей и совершена покупка в интернет-магазине техники.