Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца

В Барнауле телефонные мошенники оформили кредит суммой более миллиона рублей на 36-летнего мужчину. Неизвестный испугал барнаульца "мошенническими операциями" и тот согласился на все условия злоумышленников.
По словам потерпевшего, на его телефон поступил звонок с номера, который начинается на "+495". Звонящий представился сотрудником банка и пояснил, что со счетами проводятся подозрительные операции, и чтобы предотвратить ущерб, владельцу необходимо скачать определенное приложение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, после этого в течение 20 минут злоумышленник оставался на связи и диктовал барнаульцу якобы необходимые операции по предотвращению утечки данных. После завершения связь прервалась и потерпевший перезвонил на горячую линию, где горожанину рассказали, что на его имя оформлен кредит суммой более миллиона рублей и совершена покупка в интернет-магазине техники.
Комментарии
Блин, 84ый год.. ладно бы там люди в возрасте.
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давеча звонили ушлые с московского номера с предложением вложиться в финансовые услуги. Для начала сделал вид что совсем ничего не понимаю, ставлю телефон на громкую, занимаюсь своими делами и иногда поддакиваю, что это здорово иметь 15% дохода в месяц. На 15 минуте у третьего "брокера" наступило озарение и трубку бросили.
Через пару дней звонят. представляются Тинков-банком и предлагают анкетироваться.
У этих понимание наступило на 3 минуте.
Эволюция!
А мне тут девушка недавно звонила и сообщала что выиграл сертификат чего-то там и выложила всю информацию за 5 минут. После чего я попросил всё повторить, сославшись на то что не всё запомнил, ибо был на громкой связи за рулём... Крик тоски в её голосе был чудовищным, она не выдержала даже одного моего предложения и бросила трубку. Надеюсь она уволится из этого сраного колл-центра
А мне с неделю назад, типа из ВТБ звонил один, тоже втирал, про мошенников,пытающихся снять деньги со счета и предлагал защитить средства, переводом на другой счёт. Когда в голосину уже ржать я стал, тот психанул, и угрожал: -Щас как нажму одну только кнопочку, и к тебе коллекторы придут!
1.11.2020 10:21
- гость ----Браво!!! Сам при случае так развлекаюсь.
Ну иногда и поверишь ведь, особенно когда звонят с московского номера, а потом же ещё скидывают смс с короткого номера банка! И это делают мошенники! После обращения обратно в банк, мне ответили что короткий номер не принадлежит банку, и с него могут посылать смс кто угодно. Это вообще как?