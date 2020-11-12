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Эротическую съемку для календаря башкирского завода слили в соцсети

, ИА "Амител"
Директор модельного агентства написала заявление в полицию
Фото: instagram.com/sandra_tim

Фото: instagram.com/sandra_tim

Эротические фотографии девушек, приглашенных на съемку для новогоднего календаря Башкирского арматурного завода, попали в Сеть. Модели утверждают, что им не заплатили за работу. 

Как рассказала телеканалу НТВ директор модельного агентства Сания Тимасова, девушки позировали в откровенном виде у станков, а также в переговорной комнате. Для корпоративного календаря им пообещали выбрать только самые приличные кадры. При этом когда одна из моделей фотографировалась топлес, сотрудница завода снимала процесс на смартфон. Женщина пообещала, что кадры не попадут в интернет, однако в итоге их слили в соцсети.

По словам Тимасовой, руководство завода не отвечает на звонки и запретило сотрудникам давать комментарии журналистам. Моделям так и не заплатили за работу, утверждает директор агентства. Тимасова подала заявление в полицию.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сеть утекло интимное видео футболиста питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. На кадрах видно, как спортсмен занимается самоудовлетворением.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.11.2020 18:27
- гость -

Вот ведь сволочи, слили интимные видео непорочных девочек, подорвали их репутацию, замуж теперь никто не возьмёт, ещё и ворота дёгтем измажут.

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