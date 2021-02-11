Такой день. Авария на ТЭЦ в Яровом и "черное небо" в Барнауле и Бийске

Два из трех котлов остановили из-за аварии на единственной ТЭЦ Ярового. Котел № 10 вышел из строя минувшей ночью. Ему на смену попытались запустить резервный котел № 9, но произошла разгерметизация его барабана. Неполадки уже устранили.

Пьяный водитель снес несколько авто и сбил двоих пешеходов в Бийске. Один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Мужчина за рулем Volvo не выдержал безопасный боковой интервал до ВАЗа, в результате чего машину отбросило на припаркованные поблизости автомобили. Момент ДТП попал на видео.

В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба". По информации Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия продержатся в регионе минимум до 16:00 12 февраля.

Уголовное дело возбудили по факту издевательств над пациентами в городской больнице Новоалтайска имени Л.Я. Литвиненко. По предварительным данным, пожилых людей из ковидного отделения привязывали к кроватям, морили голодом и не давали пить.

Мэрия Барнаула отказалась согласовывать митинг на площади Ветеранов без письменного разрешения МБУ "Благоустройство и озеленение", которому этот участок передали в безвозмездное пользование. По словам активиста, для положительного решения в городской администрации потребовали предоставить письменное согласие подведомственного барнаульским властям учреждения.

Обрушившуюся часть кровли жилого дома на улице Тимуровской, 19, в Барнауле восстановят за счет городского бюджета. У управляющей компании, которая виновата в инциденте и должна устранять последствия за свой счет, таких денег нет. Позже мэрия взыщет всю сумму с УК через суд.

Мост через Барнаулку для пешеходов построили на улице Челюскинцев. Длина временного металлического пешеходного моста – 36 метров, ширина – 1,2 метра. Подрядная организация приступила к демонтажу перил ограждения на второй стороне автомобильного моста и покрытия проезжей части.