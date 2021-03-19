Дом построим – будем жить. "Сибирь-Полиметаллы" обеспечит жильём работников компании

Последний многоквартирный дом в Змеиногорске сдали в эксплуатацию около 30 лет назад. С тех пор строительство велось только в рамках индивидуальной жилой застройки. Поэтому новость о предстоящем возведении многоквартирного дома в Змеиногорске стала важным событием и для горожан, и для сотрудников АО "Сибирь-Полиметаллы" – предприятия, которое выступило инициатором и инвестором строительства.

По словам генерального директора компании Вадима Рязанцева, АО "Сибирь-Полиметаллы" всегда проявляло заботу о сотрудниках предприятия, а сегодня ещё более ответственно подходит к вопросу социальных гарантий.

"Самое ценное для нас – люди. Наши сотрудники должны жить в комфортных условиях, в современных и благоустроенных домах, – отмечает Вадим Рязанцев. – Поскольку жилищный фонд в городе Змеиногорске оставляет желать лучшего, а предприятие выходит на новые мощности и нуждается в специалистах, компания займётся строительством и обеспечит работников достойным жильём. Это позволит нам привлечь специалистов из Алтайского края и других регионов, а также улучшит жилищные условия семей работников, которые уже трудятся на предприятии".

Администрация города Змеиногорска предложила АО "Сибирь-Полиметаллы" несколько вариантов земельных участков. Компания выбрала территорию, где раньше было общежитие студентов медицинского училища, а сейчас – пустырь. Земельный участок по ул. 40 лет Октября стал наиболее подходящим местом для строительства многоквартирного дома, ведь здесь есть необходимые коммуникации и развита инфраструктура.

"На данном участке появится 24-квартирный кирпичный трёхэтажный дом, – рассказывает директор по строительству АО "Сибирь-Полиметаллы" Игорь Авдеев. – Для строительства будут использованы современные высококачественные материалы. Квартиры с чистовой отделкой укомплектуют мебелью, необходимой бытовой техникой. Заезжай и живи! Кроме того, рядом с домом построят детскую площадку, зоны для отдыха и занятий спортом. Компания также займётся озеленением территории и благоустройством двора".

Работы должны начать в 2021 году – после прохождения публичных слушаний и оформления необходимых документов. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение жильцов запланировано на 2023 год.

Семьи сотрудников с нетерпением ждут новоселья. Так, участковому маркшейдеру Зареченского рудника Андрею Сумину в настоящее время приходится снимать квартиру в городе Рубцовске и каждый день ездить на работу в Змеиногорск и обратно.

"Снять жильё в Змеиногорске невозможно, так как его просто не сдают, – говорит Андрей Сумин. – Те редкие варианты, которые предлагают на рынке недвижимости, не соответствуют ожиданиям. Частные дома – не благоустроены. Поэтому приходится жить в одном городе, а трудиться в другом. Хотелось бы переехать в Змеиногорск на постоянное место жительства. Это бы положительно сказалось на уровне и качестве жизни моей семьи: позволило больше отдыхать, проводить время с родными".

Участковый геолог Корбалихинского рудника Азат Желдыбаев согласен с коллегой. На предприятие он устроился сразу после окончания Томского государственного университета.

"У меня есть семья, и скоро будет ребёнок. Сейчас приходится снимать квартиру в Рубцовске. Новость о строительстве дома в Змеиногорске очень порадовала. Для нашей семьи благоустроенная квартира в этом городе станет настоящем подарком. Мы с супругой уже строим планы, как будем обживаться на новом месте. Знаем, в какой детский сад, а потом и в школу пойдёт наш ребёнок в будущем. С удовольствием стану новым жителем Змеиногорска", – рассказал Азат Желдыбаев.

Глава администрации города Змеиногорска Евгений Кузнецов добавил, что новость о предстоящем строительстве порадовала администрацию муниципалитета. Это не только улучшит архитектурный облик города и жилищные условия людей, но и сделает Змеиногорск привлекательным для приезжих специалистов.

"Многоквартирных жилых домов в городе мало. Более того, строительство благоустроенного жилья в Змеиногорске прекратилось ещё в 1991 году. Тогда был сдан в эксплуатацию дом по улице Ленина, 77. Надеюсь, что строительство этого дома станет добрым началом и АО "Сибирь-Полиметаллы" продолжит работу в данном направлении", – прокомментировал Евгений Кузнецов.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка напомнил, что в 2020 году АО "Сибирь-Полиметаллы" приступило к реализации инвестиционного проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики. Цель – увеличить производительность до 1,5 млн тонн руды в год. Теперь можно сказать, что компания комплексно подошла к реализации инвестпроекта.

"Обеспечение горняков доступным и комфортабельным жильём – важнейшая составляющая социальной политики предприятия. Когда инвестор думает не только о производстве, но и заботится о персонале, уровне заработной платы, образовании и бытовых условиях своих сотрудников, есть уверенность, что всё получится, компания будет процветать и стабильно развиваться. Убеждён, что строительство жилого дома послужит для действующих сотрудников и будущих соискателей работы дополнительным инструментом мотивации к активному профессиональному росту и закреплению на производстве", – отметил Вячеслав Химочка.

Напомним, ранее компания "Сибирь-Полиметаллы" организовала для сотрудников вакцинацию против коронавирусной инфекции. Рабочие прививались в здравпунктах предприятия, не выходя из рабочего режима.