Очередной автомобиль "залетел" под трамвай на пересечении Малахова и Власихинской

Фото: Аварком "Город"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на пересечении улиц Малахова и Власихинской. На кольце у ТЦ "Волна" иномарка столкнулась с трамваем.

Авария произошла на въезде на кольцо, где трамвайные пути пересекаются с проезжей частью. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу электротранспорту, что и привело к столкновению. Иномарка получила серьёзные повреждения, но, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Из-за ДТП движение по кольцу затруднено. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о необычном ДТП около ТЦ "Огни". Здесь с рельсов одновременно сошли два трамвая.