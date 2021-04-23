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"Мы остановим развитие Барнаула". Городские депутаты отказались "платить" по долгам

, ИА "Амител"
На это может потребоваться половина бюджета или почти 7 млрд рублей
Фото: duma-barnaul.ru

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы отклонили предложение мэрии перераспределить деньги в бюджете и направить их на погашение многомиллиардных судебных исков. С такой просьбой власти города обратились 23 апреля на заседании гордумы. "Перераспределенные" средства попросили направить на строительство ливнёвок, капремонт жилого фонда, выделение земельных участков для многодетных семей и т. д. Но если бы народные избранники одобрили "заявку" чиновников, денег в бюджете города не хватило бы на самое необходимое.

Будем жить по средствам

Администрация предложила депутатам исполнить все судебные требования, которые предъявлены городу. На это нужно 6,7 млрд рублей. То есть практически все собственные доходы города. Между тем весь бюджет Барнаула на текущий год составляет 15 млрд рублей.

Спикер БГД Галина Буевич рассказала, что основная часть долга (3,1 млрд рублей) по судебным искам – это требования прокуратуры обновить ливневую канализацию в городе, которая создавалась ещё в 1970-е годы. Всего Барнаул обязан построить шесть очистных сооружений.

Ещё более 1,3 млрд рублей город обязан потратить на строительство проездов в посёлках Лесной, Научный городок, а также Бельмесёво (здесь нужно провести ещё и газ с освещением).

Оплатить долг города возможно только "за счёт перераспределения бюджетных ассигнований", заявила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева, обращаясь к депутатам

Однако те с предложением не согласились: "Из бюджета сделать этого (выделить деньги, – прим. ред.) невозможно, иначе мы приостановим все остальные обязательства, которые есть у Барнаула. Мы понимаем всю полноту ответственности, но и жить на 16% от бюджета город не может", – заявила Буевич.

При этом она постаралась смягчить ситуацию, отметив, что мэрия тоже работает и "старается не копить долги ещё больше". Так, в 2020 году из 599 новых исковых требований мэрия исполнила 593, потратив 385 млн рублей.

Сняли ответственность

Депутаты были единодушны: принимать предложение мэрии нельзя. Единоросс Юрий Ряполов подчеркнул, что если проект будет принят, "мы не просто остановим развитие города, а фактически парализуем его". Руководитель фракции ЕР в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов добавил, что городу необходимо попасть в программу инфраструктурных проектов под льготное кредитование. При этом погашение долга потребует не менее пяти лет.

Самым эмоциональным вышло выступление депутата от КПРФ Елены Хрусталёвой. "Самое главное – миллиардные долги перед жителями, которые только растут. В 2020 году было чуть более 6 млрд, в 2021 – уже почти 6,7 млрд. Если и дальше будем двигаться такими темпами, то долги не будут погашены никогда. Не получат жильё дети-сироты, молодые семьи, не будут переселены жители аварийных домов, сточные воды будут продолжать топить улицу Песчаную, вредные отходы будут загрязнять Обь и Барнаулку", – спрогнозировала незавидное будущее Хрусталёва.

Также она упрекнула власти за предложение забрать деньги на погашение долгов за счёт социальной сферы. Более того, Хрусталёва дала понять, что мэрия специально внесла в БГД заведомо непроходной документ, чтобы тем самым снять с себя ответственность.

Выход, по оценке коммунистки, есть – обратиться за дополнительной финансовой помощью в краевое правительство.

В итоге 31 депутат проголосовал против предложения мэрии, ещё пять народных избранников воздержались. "За" никто не высказался.

Добавим, Барнаул – не единственный крупный город в Алтайском крае, который имеет долги по исполнительным производствам. Недавно рубцовские депутаты обратились в краевое правительство с просьбой помочь закрыть задолженность муниципалитета на 3,5 млрд рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.04.2021 17:08
!!!!

Государство штрафует государство

23.04.2021 17:21
- гость -

Я тоже не хочу платить по счетам . Только у меня сразу счёт заблокируют со всеми вытекающими последствиями .

23.04.2021 17:27
- гость -

Так надо с чиновников администрации их взыскать, наложить арест на их имущество! Пустить его с молотка! А то руководить одни, а штрафы платить за них народ который налоги платит! Так никакой ответственности и не будет и делаться ничего не будет!

23.04.2021 17:28
- гость -

Мы за чиновников платим штрафы! А депутаты решают, платить или не платить! Хорошо устроились!

23.04.2021 18:09
Economist

Субсидиарная ответственность руководителей? Нет не слышали.

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