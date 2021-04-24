Пьяный таксист протаранил забор в Барнауле

Фото: Barnaul 22
Такси въехало в металлический забор и перевернулось на улице Советской Армии в Барнауле. Инцидент произошёл рано утром 24 апреля.
Согласно фотографиям с места происшествия, опубликованным в сообществе Barnaul 22, автомобиль снёс приличную часть ограждения и завалился на правый бок. Также у машины сильно смят левый борт.
По утверждениям очевидцев, мужчина за рулём такси был пьян. Информация об обстоятельствах происшествия и наличии пострадавших уточняется.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля два подростка погибли в результате ДТП в селе Ключи Ключевского района. Водитель не справился с управлением и въехал в столб на большой скорости.
Комментарии
Очевидцы проводили экспертизу, утверждая, что водила был пьян?
Ещё раз убедился, что Б22 та ещё помойка.
Да, когда протрезвеет, может подать иск о защите чести и достоинства