Сотрудники "Росводоканала Барнаул" провели субботник на территории дома-интерната

Молодые специалисты "Росводоканала Барнаул" привели в порядок территорию дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). В акции приняли участие 10 человек.
Сотрудники ресурсоснабжающей организации собрали более 30 мешков мусора, прошлогодней листвы и веток, а также убрали кучи снега. Кроме работников предприятия, в субботнике приняли участие студенты АлтГК и ААСК, которые сейчас проходят практику в водоканале.
Администрация дома-интерната наградила участников благодарственным письмом за помощь в уборке территории. Для сотрудников барнаульского водоканала помощь интернату становится традицией.
ООО "Барнаульский водоканал"
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