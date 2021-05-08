Шесть фонтанов начнут работать в Барнауле 9 мая

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Барнауле запустят шесть фонтанов. Они будут работать с 9 до 20 часов, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идёт о фонтанах у театра драмы и торгового центра "Россия", фонтане "Лилия" на площади Советов, а также фонтане с подсветкой по ул. Панфиловцев, 22, и фонтане в посёлке Южном по ул. Чайковского, 21.
"До конца мая также начнут работу фонтаны по следующим адресам: ул. Малахова, 75, пр. Ленина, 90, площадь Мира, Научный городок, 39в, пр. Красноармейский, 104, и на площадке у Сити-центра", – подчеркнули в горадминистрации.
Фонтаны будут работать с 9 утра не меньше шести часов в рабочие дни и не меньше восьми часов – в праздники и выходные.
Ранее сообщалось, что 9 мая в Барнауле пройдут праздничные фейерверки. Чтобы не допустить массового скопления людей, их проведут на пяти площадках.
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