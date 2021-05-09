"В Барнауле аж пять". Бийчане недовольны отменой салюта из-за пандемии

В программе торжественных мероприятий в Бийске по случаю Дня Победы второй год подряд не нашлось места салюту, что вызвало возмущение горожан, сообщает "Бийский рабочий".
В 2020-м так было по всему Алтайскому краю, однако на этот раз ситуация сложилась иначе. Например, в Барнауле по поручению мэра Вячеслава Франка организуют сразу несколько площадок, где жители и гости краевой столицы смогут посмотреть фейерверк.
"В Барнауле аж пять площадок одновременно будет салютовать, а мы чем хуже?" – задался вопросом один из бийчан.
Вместе с тем праздничные площадки в Бийске функционируют. В частности, в программе торжественных мероприятий значатся концерты на Петровском бульваре, в КСЦ на Льнокомбинате, на площади у ГДК и у ДК БОЗ.
Отметим, что, по данным оперативного штаба на 9 мая, за сутки в Барнауле коронавирусом заболел 21 человек, а в Бийске – восемь.
Где и в какое время можно посмотреть на фейерверк в столице Алтайского края, читайте в материале amic.ru.
Комментарии