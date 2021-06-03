В Барнауле завершился второй этап опрессовки

3 июня в Барнауле прошло совещание по вопросам подготовки городского хозяйства к работе в зимний период. По состоянию на 1 июня получены акты готовности к отопительному периоду на 353 многоквартирных дома.

"По словам главного инженера филиала АО "Барнаульская генерация" – Барнаульская теплосетевая компания Сергея Климова, 3 июня завершились гидравлические испытания по контуру магистрали М34 Барнаульской ТЭЦ-3. 5,5 тысячи жителей начали получать горячую воду раньше срока, все остальные смогут воспользоваться ресурсом уже сегодня", – сказано в сообщении мэрии.

За время испытаний специалисты обнаружили 139 повреждений, 111 из которых уже устранены.

Следующий этап испытаний стартует 15 июня, под отключение попадут 120 тысяч жителей Ленинского района.

Ранее сообщалось, что жителям Барнаула вернули горячую воду на два дня раньше, чем планировали. Водоснабжение дали 1 июня, в то время как по плану его должны были подключить только 3 июня.