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Опасный аварийный дом обнаружили в Барнауле. Введён режим ЧС

, ИА "Амител"
Собственникам предложено переехать в маневренный фонд
Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крайне опасным администрация Железнодорожного района Барнаула признала дом на ул. Витебской, 16. Вокруг здания с 1 июня ввели зону повышенной готовности. Об этом сообщает сайт мэрии. 

Сотрудникам районной и городской администраций поручено проинформировать жителей (всего, по данным ГосЖКХ, в здании 12 квартир) о том, что они могут переехать в маневренный фонд. Также специалисты обязаны регулярно проводить визуальный осмотр состояния строительных конструкций данного дома и по необходимости отключить его от электричества.

Также чиновникам необходимо "организовать приведение сил и средств в готовность к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию, сформировать оперативную группу из членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", – сказано на сайте города.

В начале мая режим повышенной готовности вводили в Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула из-за аварийного состояния многоквартирных домов.

В Железнодорожном районе в список опасных попали восемь зданий по следующим адресам: ул. Советской Армии, 64, ул. Матросова, 197, ул. Витебская, 16, ул. Рылеева, 5, ул. Смирнова, 5, ул. Северо-Западная, 11, ул. Ярных, 50, и ул. Юрина, 137.

В Индустриальном районе соответствующий режим ввели только в доме № 17 по ул. Жданова в селе Власиха.

Напомним, ситуация с аварийными объектами в Барнауле обострилась ещё в начале прошлого месяца. 5 апреля из-за угрозы обрушения эвакуировали 55 жильцов дома на ул. 1-й Западной, 51. Спустя два дня начала рушиться стена дома на ул. Советской Армии, 5.

Комиссия, которая обследовала оба здания, признала их непригодными для проживания. Дома снесут, жильцам выдадут компенсации.

Позднее городской комитет ЖКХ заявил о намерении обследовать ещё 11 опасных аварийных домов Барнаула. Если комиссия признает их непригодными для проживания, собственников расселят.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.06.2021 08:17
- гость -

Что значит ОБНАРУЖИЛИ?
Этому зданию сколько лет?почему в этом году ОБНАРУЖИЛИ столько аварийных домов?

5.06.2021 08:27
Виктор

Зону повышенной готовности к чему?

5.06.2021 08:47
Бгг

Внезапно даже грибы после дождя не появляются...

5.06.2021 08:48
Виктору

К распилу бабла.

5.06.2021 09:25
- гость -

Просто начали работать службы. И это хорошо.

5.06.2021 09:45
- гость -

"Собственникам предложено переехать в маневренный фонд" - короче говоря, прожить оставшуюся часть жизни в абсолютно непригодных для этого условиях. И эту дармоедскую власть мы кормим? По-моему, зря.

5.06.2021 10:38
- гость -

Об аварийных домах говорил во времена оно ещё наш земляк Владимир Рыжков,будучи первым заместителем председателя Государственной думы.Говорили, говорили,до сих пор ещё не выговорили.Сейчас на эхе говорит про разное.Надо же что-то говорить для пропитания бывшему заместителю председателя Государственной думы.

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