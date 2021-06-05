Опасный аварийный дом обнаружили в Барнауле. Введён режим ЧС

Крайне опасным администрация Железнодорожного района Барнаула признала дом на ул. Витебской, 16. Вокруг здания с 1 июня ввели зону повышенной готовности. Об этом сообщает сайт мэрии.

Сотрудникам районной и городской администраций поручено проинформировать жителей (всего, по данным ГосЖКХ, в здании 12 квартир) о том, что они могут переехать в маневренный фонд. Также специалисты обязаны регулярно проводить визуальный осмотр состояния строительных конструкций данного дома и по необходимости отключить его от электричества.

Также чиновникам необходимо "организовать приведение сил и средств в готовность к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию, сформировать оперативную группу из членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", – сказано на сайте города.

В начале мая режим повышенной готовности вводили в Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула из-за аварийного состояния многоквартирных домов.

В Железнодорожном районе в список опасных попали восемь зданий по следующим адресам: ул. Советской Армии, 64, ул. Матросова, 197, ул. Витебская, 16, ул. Рылеева, 5, ул. Смирнова, 5, ул. Северо-Западная, 11, ул. Ярных, 50, и ул. Юрина, 137.

В Индустриальном районе соответствующий режим ввели только в доме № 17 по ул. Жданова в селе Власиха.

Напомним, ситуация с аварийными объектами в Барнауле обострилась ещё в начале прошлого месяца. 5 апреля из-за угрозы обрушения эвакуировали 55 жильцов дома на ул. 1-й Западной, 51. Спустя два дня начала рушиться стена дома на ул. Советской Армии, 5.

Комиссия, которая обследовала оба здания, признала их непригодными для проживания. Дома снесут, жильцам выдадут компенсации.

Позднее городской комитет ЖКХ заявил о намерении обследовать ещё 11 опасных аварийных домов Барнаула. Если комиссия признает их непригодными для проживания, собственников расселят.