На ремонт после обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле потратят 100 млн рублей

СГК выделила 100 млн рублей на работы по ликвидации последствий обрушения трубы ТЭЦ-2. Об этом рассказал "Вести Алтай" директор филиала СГК Игорь Лузанов, уточнив, что на тарифах дополнительные вложения не отразятся.

По его словам, на эти средства проведут демонтаж повреждённой трубы, а также восстановят пострадавший во время ЧП конвейер теплоподачи. А вот строить новую трубу не планируют.

"ТЭЦ-2 обладает большим резервом мощностей. В самые суровые морозы мы отпускаем всего 67% от этой установленной мощности, – объяснил Лузанов. – Поэтому те мощности, которые были не востребованы и законсервированы, сейчас будут расконсервированы".

Напомним, дымовая труба на ТЭЦ-2 частично обрушилась 11 апреля. Обломки повредили систему топливоподачи к котлам. Часть потребителей теплоцентрали переключили на снабжение ТЭЦ-3, ещё часть – к районной водогрейной котельной. В городе ввели режим повышенной готовности. Позднее Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту обрушения конструкции.

Причиной аварии на барнаульской ТЭЦ-2 стали нарушения, допущенные в советские годы при проектировании и строительстве объекта, а также возраст сооружения.

Игорь Лузанов уточнил, что в результате ЧП обрушилось около 30 м трубы, однако теплоснабжение не прерывали, потребителей не отключали. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Для того чтобы выяснить причины ЧП, была создана специальная комиссия с привлечением экспертов.

По словам Лузанова, специалисты выяснили, что виной всему стали недостатки проектирования. Например, была занижена толщина стенки, неправильно выбран процент армирования и т.д. Сама дымовая труба относится к первой массовой серии, которая выпускалась до 1962 года. Директор Алтайского филиала СГК отметил, что у строителей в то время ещё не было достаточного опыта, поэтому ошибки были неизбежны.