Горшок скинули на Mark II из окна многоэтажки в Барнауле

Неизвестный злоумышленник скинул цветочный горшок из окна многоэтажки на автомобиль. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Toyota Mark II была припаркована во дворе дома на улице Бабуркина 5 июня, когда на нее упал "снаряд". Горшок пробил насквозь заднее стекло. Барнаульцы не исключили, что незадолго до происшествия автомобиль "радовал" жильцов громкой музыкой или ревом мотора.

Напомним, во второй половине апреля жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. По их словам, пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар всё, что "плохо лежит".

А во второй половине мая из окна многоэтажки пепельницу скинули на Lexus, который оставили во дворе в районе перекрёстка улицы Пролетарской и переулка Циолковского.