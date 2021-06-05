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Горшок скинули на Mark II из окна многоэтажки в Барнауле

, ИА "Амител"
У иномарки пробито заднее стекло
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Неизвестный злоумышленник скинул цветочный горшок из окна многоэтажки на автомобиль. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Toyota Mark II была припаркована во дворе дома на улице Бабуркина 5 июня, когда на нее упал "снаряд". Горшок пробил насквозь заднее стекло. Барнаульцы не исключили, что незадолго до происшествия автомобиль "радовал" жильцов громкой музыкой или ревом мотора.

Напомним, во второй половине апреля жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. По их словам, пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар всё, что "плохо лежит".

А во второй половине мая из окна многоэтажки пепельницу скинули на Lexus, который оставили во дворе в районе перекрёстка улицы Пролетарской и переулка Циолковского.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.06.2021 21:47
Гость

Не знаю кого «радовал музыкой» этот водитель, но когда поздно вечером на светофоре под окнами стоит авто с бахающей музыкой, хочется кинуть не один горшок, неужели до водителя не доходит, что люди спят, и дети в первую очередь

5.06.2021 21:50
- гость -

Барнаульцы не исключили, что незадолго до происшествия автомобиль "радовал" жильцов громкой музыкой или ревом мотора.

короче вконтактыши как обычно ничего не знают, но влажные фантазии включили..

5.06.2021 21:54
- гость -

Хорошо что хоть не на авто российского производства.

5.06.2021 21:59
- гость -

но когда поздно вечером на светофоре под окнами стоит авто с бахающей музыкой, хочется кинуть не один горшок,

в конце 80-х отдыхал в санатории в белокурихе. как то ночью какой то клоун решил своей музыкой людей "порадовать". минуты 2-3 музыка играла. потом раздался звук разбившейся о железо стеклянной банки, музыка заткнулась и рев сорвавшейся с места механизированной табуретки... утром на парковке было разбитое стекло от банки и след от жженой резины)) ну а потом я еще 1,5 недели не слышал меломанов ночных. ну и по их окончанию я уехал))

5.06.2021 22:28
- гость -

Воспитательный эффект огромен.

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