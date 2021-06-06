Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией (3278 человек с начала пандемии). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Зарегистрировано 54 новых случая инфицирования. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 977 человек.

По состоянию на 6 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 501 человек. Количество тяжелобольных – 158, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 58.

На утро 06.06.2021 года прививается 261 853 человека, в том числе 51 707 человек получили первую прививку, 210 146 человек полностью привиты (поставили оба компонента).