Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьёзном ДТП на пересечении Антона Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады. Две иномарки столкнулись у трамвайных путей.

"Один из них перевернулся, второй стоит на перекрестке. Также в ДТП попал трамвай. Движение перекрыто, собирается пробка. На месте происшествия работает полиция", – сообщили очевидцы.

На опубликованных в Сети снимках видно, что иномарка перевернулась на крышу и почти полностью перерыла проезд для автомобилей.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Барнауле водитель иномарки на высокой скорости врезался в столб. В результате аварии один человек погиб.