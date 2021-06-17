Женщина упала с Нового моста в Барнауле

Спасатели спасли женщину после падения в реку Обь с Нового Моста в Барнауле. Инцидент произошел около 6 часов вечера 17 июня.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Алтайскому краю, женщина спрыгнула с моста сама. На место падения прибыло подразделение спасателей, которое достало женщину из воды.

В итоге пострадавшая, получившая травмы, была спасена и передана медикам. Обстоятельства случившегося, а также состояние женщины, уточняются.

Напомним, что в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.